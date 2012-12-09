شاهین بوشهر با یک گل شهرداری اراک را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ دسته اول کشور عصر یکشنبه دو تیم شاهین بوشهر و شهرداری اراک در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به مصاف هم رفتند که تیم شاهین موفق شد با تک گل محسن قائدپوری مقابل حریف خود به برتری دست یابد و با آرامش به نیم‌فصل برود.

در این مسابقه که یکی از کم‌تماشاگرترین بازی‌های سال‌های اخیر شاهین بود، حدود یک‌هزار و 500 تماشاگر حضور داشتند که می‌توان اتفاقات اخیر در باشگاه شاهین را عاملی مهم برای استقبال کم تماشاگران از این بازی دانست.

در حالیکه شنیده می‌شود اسپانسر جدید باشگاه شاهین 10 درصد از قراردادهای بازیکنان را پرداخت کرده است، پیروزی در آخرین بازی نیم فصل می‌تواند دلیل خوبی برای استقبال از بازی‌های دور برگشت و صعود شاهین به بالای جدول باشد.

محسن قائدپوری تنها گلزن این مسابقه بود که در دقیقه 11 این مسابقه روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه حمید عرفانی را باز کرد تا شاهین سه امتیاز این مسابقه خانگی را به خود اختصاص دهد.

در ادامه مسابقه نیز شاهین‌ها میدان‌داری کردند و تیم شهرداری اراک نیز حملات خود را برای رسیدن به گل بیشتر کرد ولی نتوانست به گلی دست یابد. هر چند شاهینی‌ها هم روی ضد حملات موقعیت‌های خوبی ایاجاد کردند ولی به گل نرسیدند.

شاهین با این پیروزی 16 امتیازی شد و نیم فصل اول را با حضور در مکان هشتم جدول گروه به پایان برد و شهرداری اراک نیز با 15 امتیاز در رده دهم جدول جای گرفت.

داوری این مسابقه را جواد شرفی با کمک حسن ظهیری و علی حاتمیان بر عهده داشتند که سهم شاهینی‌ها از کارت زرد داور یکی بود و بازیکنان شهرداری اراک دو کارت زرد از داور دریافت کردند.

برای شاهین بوشهر در این مسابقه محمد امین صنایعی، محمد ویزواری، مهدی شکوهی، سعید خانی، ابوالفضل کمانی(67 میلاد صارمی)، وحید نعمتی، رضا سلیمانی، محمد جواد زارعی(87 عباس برزرن)، حامد سلیمانی(83 کاظم حیات منش)، افشین دانشیان و محسن قائدپوری زیر نظر مسعود پالیزدان به میدان رفتند.

برای تیم شهرداری اراک نیز حمید عرفانی، میلاد رخشان، محسن حنیفی، حامد بختیاری، محمود ندایی، ناصر نادری، جواد ماهری، جواد اشتیانی(70 علی عبادی)، مجتبی قربانی، مهدی کریمی(58 احمد عرب زاده ) و حمید شرفی(86 اسماعیل مراد آبادی) زیر نظر حمید جعفری به میدان رفتند.