50 درصد راههای روستایی الیگودرز شنی و خاکی است/پیگیری برای اختصاص قیر

محمد تقی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار اخیر خود با وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه به توجه به مشکلات موجود در حوزه راههای روستایی الیگودرز رایزنی برای بهبود وضعیت راهها صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در الیگودرز 50 درصد راههای روستایی شنی و خاکی هستند، عنوان کرد: متاسفانه در این زمینه به لحاظ شاخص های کشور و استانداردها در حد بسیار پایینی قرار هستیم.

توکلی با بیان اینکه در جلسه با علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی خواستیم که ایشان کمک کند تا این وضعیت را ارتقا دهیم، بیان داشت: در این راستا طی جلسه صورت گرفته قول اختصاص دو هزار تن قیر به شهرستان الیگودرز را گرفتیم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با اختصاص این میزان قیر کار آسفالت محورهای روستایی الیگودرز آغاز شود.

توکلی همچنین به دیگر نتایج این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه هشت مصوبه خوب برای حوزه انتخابیه الیگودرز گرفتیم.

وی رایزنی برای گرفتن اعتبار اجرای راه آهن ازنا - اصفهان را از جمله نتایج این جلسه برشمرد و گفت: با توجه به محدودیت اعتباری وزارتخانه یک سرمایه گذار خارجی حاضر شده این پروژه را فاینانس کند.

توکلی ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی نیز در این رابطه به معاونان خود دستور دادند که ظرف 15 روز موضوع را بررسی و نهایی کنند.

وی چهار بانده شدن محور داران - الیگودرز را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه 25 کیلومتر از مسیر دورود - اصفهان در حوزه شهرستان الیگودرز باقی مانده و پیمانکار ندارد از وزیر راه و شهرسازی خواستیم این پروژه را به استان برای تعیین تکلیف تفویض اختیار کند که این امر مورد موافقت وزیر قرار گرفت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی پیگیری کلنگ زنی و عملیاتی شدن فاز دوم ورزشگاه الیگودرز، تکمیل کمربندی الیگودرز و جاده دسترسی به بیمارستان این شهر را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.