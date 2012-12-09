دبیران جدید انجمن علمی دانشجویی دانشگاه سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر کشور در همایش نکوداشت خدمات داوطلبانه در سمنان، داوطلبان هلال احمر را سفیران صلح و دوستی نامید.

دکتر فردین بلوچی خدمات رسانی به مردم و کمک به بشر در هنگام حوادث را افتخار بزرگی برای داوطلبان هلال احمر عنوان کرد.

وی افزود: داوطلبان بی ادعا و بی چشمداشت به خدمت به مردم مشغول هستند و به دستور خداوند در خصوص انفاق جامه عمل پوشاندند.

بلوچی که یکی از آزاد شدگان حادثه تروریستی لیبی نیز هست در این مراسم از خاطرات خود در ایام 70 روزه اسارت گفت و اظهار داشت: روزهای سختی را پشت سر می گذاشتیم و برخورد تروریست ها هم با ما بسیار بد بود و امیدی به بازگشت نداشتیم.

وی بیان کرد: لطف الهی شامل حال ما شد و به دعای خیر مردمی که در راستای خدمت و کمک به انها گام برداشته بودیم باعث آزادی ما شد.

وی فعالیت های داوطلبانه اعضای جمعیت هلال احمر را به یاد ماندنی و ماندگار در ذهن مردم و تاریخ دانست.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان نیز در این مراسم از عضویت 35 هزار نفر در جمعیت هلال احمر استان سمنان خبر داد و افزود: در انتخابات اخیر جمعیت هلال احمر کشور ؛استان سمنان جزء 10 استان برتر کشور قرار گرفت.

نصب دومین سایت تکرار کننده بیسیم جمعیت هلال احمر استان سمنان

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه دومین سایت تکرار کننده بیسیم این جمعیت در منطقه پیغمبران سمنان نصب شد، گفت: این سایت در بلندی های 2500 متری پیغمبران(کوه عبدل)و با هدف برطرف کردن نقاط کور رادیویی استان و پوشش مناسبتر بیسم های جمعیت استان احداث شده و امیدواریم در حوادث و اتفاقات پیش آمده در سطح جاده ها و پایگاه های شهرستان های استان بتواند جوابگوی بهتر و یاری رسان حادثه دیدگان باشد.

مظفر محمد خانی افزود: اولین سایت در لاسجرد (روستایی در 35 کیلومتری سمنان) احداث شده است.

به گفته وی در جمعیت هلال احمر استان 18 دکل مخابراتی جهت پوشش بهینه ارتباطات استان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.

محمدخانی از نصب یک سایت تکرار کننده دیگر در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با نصب این سایت در حوالی کوه قاسم شهرستان شاهرود ضریب نفوذ مناسبی در حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی ایجاد شود.

تولید و پخش برنامه "زندگی همین جاست" در سیمای مرکز سمنان

برنامه"زندگی همین جاست "به تهیه کنندگی احمد خراسانی و کارگردانی حسین سنگسری از 14 آذرماه تا پایان سالجاری در 72 قسمت 50 دقیقه ای همراه و همگام با مخاطبان همیشگی شبکه استانی سیمای مرکز سمنان خواهد بود.

این مجموعه که هر شب از یکشنبه تا پنجشنبه هر هفته بطور زنده پخش می شود در موضوعات اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی و علمی است.

سرزمین من، نما و نوا، یک عمر وفا، دستهای آسمانی، دست پخت مامان و بابا، نشان از پدر، نگاه بی برفک و اجرای مسابقه از بخش های متنوع و جذاب این مجموعه خواهد بود.

دبیران جدید انجمن علمی دانشجویی دانشگاه سمنان معرفی شدند

دکتر کلوری رئیس پژوهش سرای دانشجویی دانشگاه سمنان در جلسه معارفه دبیران جدید انجمن علمی دانشجویی این دانشگاه به ساختار و جایگاه انجمن های علمی و نحوه فعالیت آنها و ارتباط انجمن ها با پژوهش سرای دانشجویی و گروه های آموزشی اشاره کرد.

دکتر کرامتی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان نیز در این مراسم به رسالت های انجمن های علمی دانشجویی و نقش آنان در فرهنگ سازی و توسعه کار پژوهشی اشاره کرد و افزود: انجمن های علمی دانشجویی جزء افتخارات دانشگاه ها هستند و دانشجویان می توانند با تعامل و عملکرد مثبت و سازنده با این انجمن ها ، مروج فرهنگ کارگروهی باشند.

دبیران حاضر در این جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مشکلات انجمن های علمی دانشجویی پرداختند.

پخش مستند تلسکوپ فضایی هابل در دانشگاه سمنان

مستند تلسکوپ فضایی هابل توسط انجمن علمی نجوم دانشگاه سمنان در تالار دانشکده علوم انسانی پخش شد.

در این مستند که یکی از زیبا ترین مستندات ساخته شده به حساب می آید، مراحل ارسال فضانوردان برای تعمیر تلسکوپ به فضا شامل آماده سازی فضا نوردان در شرایط بی وزنی و خلاء و آزمایش فضاپیمایی که فضا نوردان توسط آن به فضا فرستاده شدند به نمایش در آمده است.

پخش این مستند مورد توجه و استقبال علاقه مندان قرار گرفت.