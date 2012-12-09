حجت‌الاسلام موسی احمدی برای اجرای مصوبه 3452 هیئت دولت در خصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات طرح بهسازی و نوسازی مسکن مددجویان روستایی به رئیس جمهور تذکر کتبی داد.

وی در باره این تذکر که روز یکشنبه در مجلس ارائه شد به خبرنگار مهر گفت: نظر به اینکه مصوبه مربوطه تاکنون برای بازپرداخت وام‌های دریافتی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به بانک‌های عامل محقق نشده است و بانک‌های مذکور برای دریافت مطالبات خود اقدام به اجرا گذاشتن اسناد ضمانتی و انجام اقدامات قضایی کرده و این موضوع موجب اسباب نگرانی قشر فقیر جامعه که مستحق خدمت رسانی هستند شده است.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: افراد ذکر شده محلی برای تامین بازپرداخت وام‌های دریافتی ندارند بنابراین مقتضی است در راستای پیشگیری از مشکلات ناشی از این امر در اجرای مصوبات فوق الذکر تسریع به عمل آید.

بررسی مشکلات گوجه کاران بوشهری در مجمع نمایندگان استان

نماینده دیر، کنگان و جم در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر به مسائل مطرح‌شده در مجمع نمایندگان استان بوشهر اشاره کرد و افزود: قبلا پیگیری‌هایی را در این خصوص با معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیر کل صنعت و معدن تجارت در استان بوشهر و تعاونی کشاورزان آبدان صورت پذیرفته بود و جلسه امروز نیز ادامه همان پیگیری‌های قبلی است.

وی خاطر نشان کرد: کشاورزان گوجه کار با مسائلی از جمله مشکل صادرات، آفت، خسارت و نوسان قیمت در بازار روبرو هستند که نیاز است در این زمینه‌ها تسهیلاتی به خصوص از صندوق بیمه کشاورزی به آنان داده شود.

حجت‌الاسلام احمدی اضافه کرد: در این زمینه از صدا و سیمای مرکز استان نیز خواسته ایم تا گزارشی را در این موضوع تهیه و برای جلب توجه مسئولان کشور به جایگاه کشاورزی استان همجنین رفع مشکلات کشاورزان منعکس کنند.