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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۸

مسابقات جام دیجیتال فوتبال گنبدکاووس پایان یافت

مسابقات جام دیجیتال فوتبال گنبدکاووس پایان یافت

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: اختتامیه مسابقات جام دیجیتال فوتبال شهرستان گندکاووس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر یکشنبه در مجموعه فرهنگی دیجیتال امام خمینی (ره) گنبدکاووس برگزار شد، امیر حسین خلیقی و هادی مصطفی پور بازی فینال را برگزار کردند.

در این بازی، هادی مصطفی موفق شد این بازی را با نتیجه 4 بر 1 به نفع خود پایان دهد و کاپ، لوح تقدیر و جایزه 120 هزار تومانی را از آن خود کند.

همچنین، امیرحسین خلیقی و محمد مهدی شهرکی به ترتیب دوم و سوم شدند که علاوه بر کاپ و لوح تقدیر به ترتیب 80 و 50 هزار تومان جایزه نقدی نیز دریافت کردند.

محمود نیازی مسئول مجموعه فرهنگی دیجیتال گنبدکاووس در حاشیه این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی بازیهایی ایرانی در فضای مجازی و معرفی نرم افزارهای رایانه ای بیان کرد.

کد مطلب 1762095

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