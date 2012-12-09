150 دوره آموزش مداحی در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی عصر یکشنبه در نشست مداحان استان بوشهر به فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: مرکز تخصصی آموزش مداحی شهدای بسیج استان از بدو تاسیس فعالیت اقدام به صدور گواهینامه برای 150 نفر از مداحان استان کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 350 نفر از مداحان و ذاکران اهل بیت استان در جلسات آموزشی این مرکز شرکت کرده‌اند، افزود: مجوز فعالیت مرکز مذکور با مسئولیت علیرضا پولاد، مسئول بسیج مداحان سپاه امام صادق (ع) استان سال گذشته از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان صادر شده است.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت امر آموزش مداحان و ذاکران اهل بیت (س) و وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی در این خصوص و به استناد بند سوم از ماده پنجم و بند چهارم از ماده ششم اساسنامه سازمان و همچنین مصوبه 603 شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز مرکز مذکور صادر شده است.

وی ادامه داد: از جمله ویژگی‌های دوره های آموزشی برگزار شده از سوی مرکز تخصصی آموزش مداحی شهدای بسیج استان می توان به مقابله هوشمندانه با تحریفات، خرافات و موهومات در مجالس و محافل اشاره کرد که در قالب کارگاه‌های آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.

ادیبی تاکید کرد: تهیه کتب درسی و منابع لازم برای فراگیران و معرفی سرفصل‌ها و دروس آموزش مداحان متناسب با نیازها و مقتضیات روز جامعه از دیگر محورهای مورد توجه از سوی این مرکز بوده است.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان اظهار امیدواری کرد تشکیل دوره های آموزشی فوق الذکر در سطح استان بیش از پیش گسترش یابد.

در حال حاضر تعداد دو مرکز تخصصی آموزش مداحی در استان بوشهر دارای مجوز از اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در حال فعالیت هستند.