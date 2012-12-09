بررسی اقدامات تلافی جویانه شدید علیه آمریکا در مجلس روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری " رویترز " ، " سرگئی لاوروف " وزیر خارجه روسیه از پارلمان این کشور خواست تا با تصویب لایحه ای ضدآمریکایی، پاسخ محکمی به مصوبه ضدروسی سنای آمریکا دهند.

بعد از درخواست سرگئی لاوروف از مجلس روسیه(دوما) ،"آلکسی پوشکوف" یکی از معاونان قدرتمند دوما که عضوحزب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، گفت : اقدامات تلافی جویانه علیه آمریکا این هفته مورد برسی قرارمی گیرد.

سرگئی لاوروف گفت : از آنجایی که این اقدام سنای آمریکا نوعی مداخله در امور داخلی روسیه است من بسیار علاقه مند هستم که دوما در اقدامی دسته جمعی و با همکاری همه احزاب واکنشی قوی به آن نشان دهد.

آلکسی پوشکوف که ریاست کمیته روابط خارجی دومای روسیه را هم عهده دار است در این خصوص گفت : اکثر نمایندگان برای دادن پاسخی سخت به آمریکا آمادگی دارند .

پوشکوف بدون اشاره به نامی خاص خواستار اعمال محدودیت دادن روادید به اتباع آمریکایی شد که حقوق بشر را نقض می کنند.

گفتنی است روسیه از روز جمعه واردات گوشت از آمریکا را هم محدود کرده است هرچند مقامات این کشور اعلام کرده اند که این محدودیت ارتباطی به این ماجرا ندارد.

همچنین دولت روسیه اعلام کرده است با اقداماتی نامتقارن در بخشهایی که آمریکا نیاز به همکاری روسیه دارد مثل کنترل برنامه هسته ای ایران و بحران سوریه به این اقدام آمریکا پاسخ خواهد داد.

طبق مصوبه جدید سنای آمریکا که معروف به لایحه " مگنستکای" شده است ، آمریکا از صدور روادید برای آن دسته از مقامات روسی که در مرگ " سرگئی مگنستکای " وکیل روسی نقش داشته اند خودداری می کند .این وکیل روسی بازرسان فدرال روسیه را متهم به سرقت 230 میلیون دلاری کرده بود.