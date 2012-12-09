به گزارش خبرگزاری مهر، نیمی از بورس های عربی در هفته گذشته کاری، روند صعودی و نیم دیگر روند نزولی داشتند. شاخص بورس عربستان 3 درصد افزایش داشت و از اینرو بهترین عملکرد را هفته گذشته در بین بورس های عرب به جای گذاشت.

شاخص بورس مسقط 1.7 درصد رشد کرد و بورس مصر پس از روند نزولی ماه گذشته، این هفته 0.6 درصد افزایش داشت و در نهایت، بوس دوبی رشد اندک 0.1 درصدی را تجربه کرد. بورس کویت با 1.1 درصد نزول، بیشترین روند منفی را از آن خود کرد.

این در حالی است که روند نزولی دیگر بازارهای عربی کمتر از یک درصد بود و بحرین و قطر با افت 0.5 درصدی، اردن با افت 0.3 درصدی و ابوظبی با کاهش 0.01 درصدی معاملات را به پایان بردند.

از ابتدای سال 2012 تاکنون بورس مصر با 33.6 درصد افزایش بهترین عملکرد را در میان دیگر رقبا به ثبت رساند و بورس های امارات، یعنی دوبی و ابوظبی به ترتیب با افزایش 18.9 و 11.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در این بین، بازده شاخص بورس عمان با کاهش 1.2 درصدی، اردن با افت 3.6 درصدی و قطر با کاهش 4.8 درصدی روبرو شدند و بحرین با افت 8.8 درصدی منفی ترین بازار عربی نام گرفت.