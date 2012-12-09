اوج عصبانیت شیخ قطری از ایستادگی سوریه در برابر توطئه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، حمد بن جاسم نخست وزیر قطر در نشست کمیته وزیران عربی درباره اوضاع سوریه مدعی شد: نظام سوریه همچنان پس از دو سال به کشتار مردمش ادامه می دهد.

بن جاسم ادعا کرد: نظام سوریه با گذشت دو سال به جنگ علیه مردم خود ادامه می دهد و همه تلاشهای عربی و بین المللی برای متوقف کردن این جنگ ره به جایی نبرده است.

وی با هدف منحرف کردن افکارعمومی از نقش اصلی قطر و متحدان غربی و عربی اش در گسترش ناآرامی ها و بی ثباتی در سوریه و برهم خوردن امنیت مردم سوریه به سبب حمایت گسترده تسلیحاتی و مالی از گروههای مسلح مدعی شد: نظام سوریه مسیر وقت کشی را ادامه می دهد تا بدون توجه به تعهدات بین المللی اش به اقدامات سرکوبگرانه اش ادامه دهد.

بن جاسم ادعا کرد: ادامه این روش پذیرفتنی نیست. ما به اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه اعتماد داریم و امیدواریم که با اعضای دائم شورای امنیت درباره تشکیل دولت وحدت ملی و انتقال مسالمت آمیز قدرت در سوریه رایزنی کند.

وی مدعی شد: نظام اسد باید بداند که نمی تواند در برابر اراده مردمی مقاومت کند و خونریزی کافی است. اعطای کمکهای بشر دوستانه به مردم سوریه مهم است.

بن جاسم همچنین گفت: امیدواریم که نشستهای کنونی میان روسیه و آمریکا به تفاهم اصولی مشترک برسد و شورای امنیت به مسئولیتهای خود درباره سوریه عمل کند.

از سوی دیگر نبیل العربی بدون اشاره به تشدید اقدامات خشونت آمیز و تروریستی گروههای مسلح مدعی شد: نظام سوریه باید از عنادورزی دست بردارد. تا کنون توجیه نظام سوریه این بود که درگیری ها در مناطق دور افتاده رخ می دهد، اما هم اکنون شاهدیم که درگیری ها در مرکز دمشق و حلب در حال جریان است.

از سوی دیگر حمد بن جاسم در آغاز نشست کمیته وزیران عربی دربار طرح سازش در دوحه گفت: ما از ابتدا گفته ایم که طرح صلح عربی تا ابد وجود نخواهد داشت و ما به دنبال صلح به هر قیمتی نیستیم.