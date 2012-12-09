بزرگداشت شهید آیت الله دستغیب تجلیل از خوبی هاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی شامگاه یکشنبه در مراسم سالروز شهادت آیت الله دستغیب، گفت: شیراز دارای علما و فقهای بزرگی است که از برجسته ترین این افراد شهید آیت الله دستغیب است.

وی با بیان اینکه زمانیکه بزرگان این استان در قله هستند مردم نیز به این مکان دست پیدا می کنند، تاکید کرد: علمای بزرگی در این شهر و استان پا به عرصه وجود گذاشتند که همگی این افراد باعث شدند که رهبر معظم انقلاب، شیراز را در قله بدانند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: زمانیکه مدیران و پیشگامان یک جامعه به قله رسیده باشند می توانند مردم این جامعه را به قله راهنمایی کنند که در شهر شیراز این اتفاق بزرگ روی داد.

آیت الله ایمانی یادآور شد: مردم بدون داشتن مرشد و عالم به جایی نمی رسند و باید انسانهای فرهیخته ای جلودار باشند تا مردم یک جامعه به کمال دست پیدا کنند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه برکت حضور روحانیون باعث سربلندی این شهر است، گفت: اگر شهر شیراز نگین درخشان معرفی می شود به برکت حضور روحانیون ارزشمندی همچون شهید آیت الله دستغیب است.

وی تصریح کرد: علم و دانش، تقوا و کمال، جهاد و شهادت سه عنوان شاخصه های کمال در حرکت تکاملی انسان است که در این خصوص باید توجه داشت که علم و کمال وسیله بالا رفتن و اوج گرفتن است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: اوج روح و جان آدمی، جهاد، شهادت و تلاش در راه خدا و کمالات معنوی نیز به دو عامل اراده، تلاش و فضل پروردگار بستگی دارد.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: شهید آیت الله دستغیب دارای تمامی این خصوصیت ها بود و مراجع بزرگواری اجتهاد این شهید را تایید کرده بودند.

وی افزود: این شهید بزرگوار در عرصه های علم، تقوا، جهاد و... گام های استوار و بلندی را برداشته بود که مایه افتخار برای جامعه است.