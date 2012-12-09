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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۷

ناصری عنوان کرد:

استفاده 87 درصد آرایشگاه‌های زنانه دیلم از لوازم آرایش شخصی

استفاده 87 درصد آرایشگاه‌های زنانه دیلم از لوازم آرایش شخصی

دیلم - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گفت: 87 درصد آرایشگاه‌های زنانه دیلم از لوازم آرایش شخصی استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری عصر یکشنبه در ششمین نشست سرپرستان مراکزبهداشتی درمانی شهرستان دیلم اظهار داشت: در راستای اجرای طرح استفاده از لوازم آرایشی شخصی در آرایشگاه‌ها و نظارت مستمر بازرسین بهداشتی 78 درصد آرایشگاه‌های زنانه شهرستان دیلم از لوازم آرایشی شخصی استفاده می کنند.

وی از سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی خواست نظارت بیشتری بر اجرای این طرح در آرایشگاه‌های مردانه داشته باشند تا این رقم در آرایشگاه‌های مردانه نیز ارتقاء یابد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم در ادامه سخنان خود بر نظارت سرپرستان و حفظ استاندارسازی و چیدمان وسایل و تجهیزات خانه‌های بهداشت تاکید کرد.

وی خواستار خودارزیابی ماهیانه پزشکان مراکز بهداشتی درمانی طبق چک لیست پزشک خانواده شد و ساماندهی چیدمان وسایل و استاندارسازی مراکز بهداشتی درمانی امام رضا(ع) و حضرت فاطمه(س) را جزو اولویت های کاری شبکه تا پایان سال اعلام کرد.

ناصری از مسئولان و کارشناسان ستادی خواست تا برای هراتاقی نوع وسایل موردنیاز و چیدمان آن را مشخص و بر اساس این طرح وسایل آن اتاق چیدمان شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم ضمن تبریک روز حسابرسی به حسابدارن گفت: پرسنل اداری و حسابداران نقش ویژه ای در ارتقای شاخص ها و ارائه خدمات به مردم و بایستی ازنقش آنها غافل نشویم.

در ادامه این نشست به مناسبت روز حسابرسی از اسداله خرمی مسئول امورمالی شبکه و نماینده حسابداران شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تجلیل شد.   

کد مطلب 1762106

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