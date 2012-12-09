2014 ؛ سالی سرنوشت ساز برای افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شای" در گزارشی نوشت : جو سیاسی در افغانستان در دوره آدونت سال 2012(دوره چهار هفته ای قبل از سالروز میلاد مسیح) کاملا به گونه ای دیگر از ماههای قبل از آن است. بعد از سالهای طولانی، شک و تردید و درماندگی، گویا نظامیان ائتلاف بین المللی کمک به امنیت افغانستان(ایساف) یکباره دید خوش بینانه غیر معمولی و شدیدی نسبت به اوضاع افغانستان پیدا کرده اند. با وجود اینکه این نیروها در همان شرایط قبلی زندگی می کنند اما به آنها اطمینان داده شده است که در دو سال آینده می توانند افغانستان را ترک کنند.

البته برخی سازمانهای کمکی غیر نظامی در گفتگو با "فرانک والتر اشتاین مایر"، وزیر امور خارجه سابق آلمان که اخیرا سفری به افغانستان داشته است در این باره ابراز نگرانی کرده اند که آیا تداوم کار آنها بدون حمایت نیروهای نظامی بین المللی اصلا امکانپذیر است.

یکی از کار کنان وزارت امور خارجه آلمان نیز در این باره اظهار داشته است که هدف ما باید این باشد که از آنچه در این 10سال در افغانستان به دست آورده ایم، دفاع کنیم. آلمان می خواهد همچنان (بعد از عقب نشینی نظامیان خارجی از افغانستان) سالانه حدود نیم میلیارد یورو کمک برای توسعه افغانستان هزینه کند. اما یکی از کمک کنندگان به توسعه افغانستان در آلمان نگران این موضوع است که آوردن متخصص به این کشور زمانی که نیروهای آلمانی دیگر در این کشور نباشند که امنیت آنها را تامین کنند سخت شود.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت : همچنین اکثریت افغانها با نگرانی به دوره بعد از عقب نشینی نظامیان ناتو از افغانستان می نگرند. وزیر اقتصاد کابینه حامد کرزای در این باره اظهار داشته است که هر روز افرادی نزد ما می آیند که می خواهند بدانند بعد از سال 2014 چه اتفاقاتی در کشورشان می افتد. وی که از سفیران امید در این کشور محسوب می شود در سخنانی اظهار داشته است که من "هیچ فسادی در کشور را بر نمی تابم" .

"فرانکفورتر روند شای" در ادامه گزارش خود نوشت : سال 2014 تنها به دلیل تصمیمات ناتو برای عقب نشینی نظامیان خود از افغانستان سالی سرنوشت ساز برای این کشور محسوب نمی شود. در آوریل این سال ، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد. این دو انتخابات و نتایج آن تاثیر بسیار تعیین کننده ای در آینده افغانستان خواهند داشت. این طور به نظر می رسد که حامد کرزای بار دیگر رئیس جمهوری این کشور نخواهد بود.

البته به اعتقاد "اشتاین مایر" اینکه چه کسی جانشین رئیس جمهوری خواهد بود که نفوذ آن نه خیلی فراتر از مرزهای پایتخت کشورش بوده است هنوز مشخص نیست. به این ترتیب موازنه قدرت درافغانستان همچنان مسئله ای پیچیده و حساس است.

"رنگین دادفراسپانتا" وزیر امور خارجه سابق افغانستان و مشاور امنیتی کرزای نیز از منابع غنی و ذخایر فراوان افغانستان سخن گفته و اظهار داشته است که منابع گازی و نفتی و فلزهای قیمتی و دیگر مواد خامی به ارزش حدود 1000 میلیارد دلار آمریکا در افغانستان وجود دارد و افغانستان فقیر رویای ثروتی بزرگ را در ذهن دارد.

نویسنده در ادامه این گزارش از آمادگی خوب نیروهای امنیتی افغان برای در دست گرفتن امنیت کشورشان خبر داده و در بخش پایانی این مطلب به اظهارات اشتاین مایر در سفر خود به افغانستان اشاره کرده و نوشت: وی می داند که افغانستان به زودی باید ببیند که چگونه روی پای خودش می تواند بایستد.