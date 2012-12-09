پزشکان و جامعه پزشکی حافظ سلامت و پاسدار حیات انسانها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در دیدار با اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی استان اظهار داشت: وظیفه اصلی پزشکان و نظام خدمات پزشکی در درجه اول حفظ سلامت مردم و ارتقای آن با تدابیر شایسته و علمی است.

وی با اشاره به اینکه ارتقای نظام سلامت یکی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: خدمات در این حوزه باید به جای درمان محور بودن به سمت سلامت محور بودن حرکت کند که این مهم از طریق آموزش به دست می آید.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: نگاه سلامت محور به جای درمان محور این طرح از نکات برجسته و متمایز آن است که موجب می شود تا پزشکان به جای افزایش درآمد خود، به فکر تامین سلامت بیماران بوده و از مراجعات غیرضروری آنها جلوگیری کنند.