"توسعه دانايي محور" يعني توانمندسازي جامعه ايراني براي رشد و پيشرفت در همه عرصه ها

به گزارش خبرگزاري "مهر"، معين در جمع صدها تن از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم كرج در ادامه به تشريح شعار خود مبني بر "توسعه دانايي محور" پرداخت و افزود: در آغاز طليعه هزاره دوم، در دنيا سردمدار علم و فرهنگ بوديم و حالا به جايي رسيده ايم كه در آغاز هزاره سوم، در وابستگي هستيم . "توسعه دانايي محور" يعني توانمند سازي جامعه ايراني براي رشد و پيشرفت در همه عرصه ها.

دكتر معين همچنين اظهار داشت: دهه 80 يكي از بي نظيرترين برهه هاي تاريخي ايران است. تا آخر دهه 80 بيشترين جمعيت فعال را در كشور داريم كه حدود 25 درصد كل جمعيت كشوررا تشكيل مي دهد. اين جمعيت اكثرا از تحصيلات بالا برخوردارند كه اين شاخص خوبي براي پيشرفت است.

وي در ادامه گفت: اگر مديريتي باشد كه با رويكرد علمي قايل به جايگاه انسان و توسعه منابع انساني باشد، ما سرمايه اي صدها برابر سرمايه نفت خواهيم داشت.

دكتر معين با اشاره به نقش كارساز پلي تكنيك فرانسه كه ازسوي ناپلئون تاسيس شد و دارالفنون كه اميركبير باني آن بود، در دوران خود بر نقش نهادهاي علمي و فرهنگي در اثرگذاري بر كليه حوزه ها تاكيد كرد.

وزير مستعفي علوم با نقل جمله اي از عبدالسلام متفكر پاكستاني كه گفته است "سرمايه گذاري در علم و پژوهش از نان شب براي جهان سوم واجبتراست"، اضافه كرد: نان شب مردم را هم با مديريت غيرعلمي و با روزمرگي از دست مي دهيم .