حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار مطلبی در روزنامه دولت که احمدی نژاد را فراهم کننده راه سوم در کشور دانسته است، گفت: هیچکاه جریان سومی در جامعه ما نتوانسته پا بگیرد و و اگر هم شکل گرفته در همان نطفه خفه شده است .

وی با اشاره به تفاوت های دولت نهم و دهم ، افزود: دولت نهم و دهم تفاوت های خیلی آشکاری در زمینه هایی همچون تسامح در عرصه فرهنگی، قانون گریزی در عرصه اجرایی و میل و مذاکره در سیاست خارجی داشته است که این ویژگی ها می تواند مشخصه راه سوم باشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، تغییر رویکرد احمدی نژاد به گرایش اصلاح طلبانه را تفکری خوش بینانه دانست و گفت: برخی از اصلاح طلبان فکر می کنند احمدی نژاد به گرایش آنان نزدیک شده که این تفکری خوش بینانه است .

ترقی خاطرنشان کرد: احمدی نژاد در اوایل دولت نهم که روی کار آمد مواضع تند و حتی رادیکالی داشت و امروز که به تعادل رسیده است رفتار وی را اصلاح طلبانه تعبیر می کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش صادق زیبا کلام از تحلیلگران سیاسی طیف اصلاح طلب با بیان اینکه امروز شاهد احمدی نژاد جدید هستیم ، تغییر رویکرد در سخنان رئیس جمهور را فرصتی برای اصلاح طلبان و دگر اندیشان دانست و گفت: من معتقدم که این فرصتی برای اصلاح طلبان، دگر اندیشان و روشنفکران است که باید ایشان را تشویق بکنیم و نباید به ایشان بگوییم که صداقت ندارد؛ بلکه ما باید ایشان را تشویق بکنیم و بگوییم که افتخار می کنیم که چنین مواضعی می گیرند و از رئیس جمهور بخواهیم که مواضع جدیدش را خیلی جدی دنبال کند.

