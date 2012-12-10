صدور مجوز چاپ یک میلیون و 554 هزار جلد قرآن در قم

حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تعداد مجوز نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته رشد محسوسی داشته است.



به گفته وی بیشتر قرآن‌هایی که مجوز چاپ و نشر گرفته‌اند در قطع وزیری و با خط عثمان طه چاپ می‌شوند.



کارشناس دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: در سال گذشته نیز مجوز چاپ و نشر بیش از 2 میلیون و 600 هزار جلد قرآن کریم صادر شده است.



نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و صدور مجوز لازم برای انتشار این کلام وحیانی از وظایف سازمان دارالقرآن الکریم کشور است.

