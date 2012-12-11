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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۷:۳۳

کاهش هزینه سفر به عتبات عالیات عراق

کاهش هزینه سفر به عتبات عالیات عراق

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از رایزنی با مسئولان عراقی برای کاهش هزینه های سفر به عتبات عالیات عراق خبر داد.

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس بررسی هایی انجام شده قصد داریم به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به مشتاقان زیارت امام حسین (ع) ، هزینه سفر به عتبات عالیات را کاهش دهیم و همچنین یکسری امکانات جدیدی را نیز برای راحتی بیشتر زائران ایرانی فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: بدین منظور هم اکنون هیاتی برای بررسی وضعیت موجود و همچنین صحبت با مقامات مسئول عراقی به این کشور سفر کرده اند و پس از بازگشت این هیات نتیجه مذاکرات اعلام خواهد شد که امیدواریم منجر به کاهش هزینه های سفر در آینده ای نزدیک شود.

مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در مورد نرخ فعلی سفر به عتبات عراق نیز گفت: در حال حاضر هزینه سفر زمینی با توجه به مدت اقامت و امکانات حداقل 700 و حداکثر یک میلیون و200 هزار تومان و نرخ سفر هوایی نیز حداقل یک میلیون و 200 و حداکثر یک میلیون و 400 هزار تومان اعلام شده است.

به گفته اخوان ، البته این نرخها از ایستگاه تهران است و با توجه به نزدیک و یا دور بودن به مرز و همچنین امکانات هزینه های سفر متفاوت است.

وی همچنین درمورد ارز مسافرتی نیز گفت: برای سفرهای زیارتی هوایی به عتبات عالیات 300 دلار ارز مبادله ای در نظر گرفته شده است اما در سفرهای زمینی اینگونه نیست.

کد مطلب 1762476

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