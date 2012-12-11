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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۸:۳۴

در استان مرکزی/

27 هزار نفر در کتابخانه های کانون های مساجد عضو شدند

27 هزار نفر در کتابخانه های کانون های مساجد عضو شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: دوره آموزشی نرم افزار مهر مساجد در این استان در مجتمع آفتاب اراک برگزار شد.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره آموزشی 25نفر از منتخبین کتاب دار کانون های مساجد استان مرکزی شرکت کردند.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی کتابداران کتابخانه های مساجد استان مرکزی با روش صحیح کتابداری و استفاده از نرم افزار کتابداری دانست و تصریح کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی چگونگی راه اندازی نرم افزار کتابخانه ای مهر مساجد و همچنین کار با روش های کتابداری و رده بندی کتاب را فرا می گیرد.

وی بیان کرد: 111 کتابخانه عمومی و 187 کتابخانه باز در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی وجود دارد.

حجت الاسلام ذوالفقاری تصریح کرد: در حال حاضر 27هزار نفر در کتابخانه های کانون های مساجد این استان به عضویت در آمده ند.

کد مطلب 1762494

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