محمدحسین هدایتی تهیهکننده این نمایش در اینباره به خبرنگار مهر گفت: نمایش"ماه و مروارید" به سفارش سپاه محمد رسول الله روی صحنه میرود و این اثر درباره واقعه عاشورا حرفهای زیادی برای گفتن دارد. البته با توجه به اینکه هفته بسیج با ایام محرم مصادف شده است، تلاش کردیم عاشورا را از منظر بسیج و روایت زندگی یکی از بسیجیان روایت کنیم.
وی ادامه داد: "ماه و مروارید" به مساله بزرگ فرهنگی جامعه که همان حجاب و امر به معروف و نهی از منکر است، میپردازد. وقایع امروزی جامعه در بخش رئال نمایش با پرداختن به زندگی یک بسیجی و آشناییاش با خانمی محجبه و ازدواجشان روایت میشود.
هدایتی افزود: بخش سورئال نمایش نیز به رویایی که مرد بعد از نابینا شدنش در زمانی که امر به معروف و نهی از منکر میکرده است، اشاره میکند. مرد طی رویایی، خودش را در واقعه عاشورا میبیند و از امام حسین (ع) تقاضای شفا میکند. در ادامه داستان این مرد به سوالات و ابهامات دخترش درباره حجاب و چادر پاسخ میدهد. در این نمایش تلاش کردیم به معنای واقعی یک داستان را روایت کنیم، بدون نتیجه گیری و قضاوت چون قضاوت در نهایت با تماشاگران است.
تهیهکننده برنامه تلویزیونی "پارک دانشجو" اشاره کرد: تا امروز استقبال از این نمایش خوب بوده است. با وجود اینکه ظرفیت این سالن تنها 300 نفر است اما هر شب تماشاگران زیادی به دیدن نمایش میآیند. با توجه به اینکه این اولین نمایشی است که در حسینیه فاطمه الزهرا (س) اجرا میشود، قرارست از این پس این تالار به یک سالن مجهز تئاتر تبدیل شود.
گروه تئاتر فرات تا به حال نمایشهای "زینب(س)"،" قافله عشق"،" آخرین منجی"،" شمشیرها" و... را روی صحنه برده است.
هانی اکبری کارگردانی ماه و مروارید را برعهده دارد و صادق شمسایی نویسنده آن است. حمید حسینزاده، علیرضا حنیفی، مسعود منصوری، علی فرجامفر، صادق شمسایی، عطیه کریمی و ... نیز در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
این نمایش هر شب در حسینیه فاطمه الزهرا (ص) واقع در میدان سپاه، پادگان ولیعصر، سالن همایش ها اجرا میشود.
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