عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي: باند و باندبازيها در ورزش روساي هياتها و مديريتهاي مهم را از پيش تعيين كرده است // رئيس دانشكده تربيت بدني دانشگاه فردوسي: تنها فاكتور تحصيلات دانشگاهي نمي تواند عامل موفقيت درمديريت ورزشي شود

دكتر سيدرضا عطارزاده حسيني، رئيس دانشكده تربيت بدني فردوسي مشهد درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" در مشهد افزود: مديريتهاي امروز ورزشي دچارچالشهاي فراواني است كه افرادي را مي طلبد تا با نفوذشان بخش كوچكي ازهزينه ها وبه عبارتي بودجه ريخت وپاشهاي بي حساب هياتها را تامين كنند وپرواضح است كه فرهيختگان دانشگاهي دراين عرصه وارد نشوند.

وي افزود: اما مهمترين چالش ورزش اما اين است كه مديريت امروزبعنوان دومين، سومين وحتي چندمين مديريت اشخاص مطرح شده است ودورازذهن نيست كه آنها درچندمين شغل خود ضعيف ظاهرشوند، چرا كه به چشم مديريتي حاشيه اي بدان مي نگرند.

عطارزاده با ذكراينكه تنها فاكتورتحصيلات دانشگاهي نمي تواند عامل موفقيت درمديريت ورزشي شود، يادآورشد: براي هرپست ورزشي ابتدا بايد نيازها وشرايط آن را سنجيد، ضمن اينكه ويژگيهاي اخلاقي ورفتاري وهمچنين تجارب مديريتي بايد مد نظرقرارگيرد واين نباشد كه مديران با استفاده اي ابزاري ازاين پستها، برچهره ديكتاتورمابانه خود ماسك دموكراسي بزنند.

دكترپيماني زاد، مديرگروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد نيزعلت گريز اساتيد دانشگاهي را ازحضور درعرصه هاي ورزشي بسته به 3 عامل دانست وگفت : پرداختن به پروژه ها ومباني نظري وعملي ورزش دانشگاه اساتيد را سخت به خود مشغول كرده كه اولين عامل است، اما مهمتر ازآن مغايرت انتظارات وخواسته هاي آنان با شرايطي كه درمحيطهاي اجرايي ورزش بوجود آمده مي باشد.

وي ترس ازقبول مسئوليت را بعنوان آخرين عامل ذكركرد ويادآورشد: جاه طلبي ها، گروه بندي ها ونوع نگرش مديران اجرايي كشورموجب شده كه دراين بين شكاف بوجود آيد، هرچند كه درسالهاي اخيرشاهد حضور افراد تحصيلكرده رشته تربيت بدني در سطوح بالاي ورزش كشورهستيم.

پيماني زاد حضورمحدود افراد تحصيلكرده كنوني را درعرصه ورزش بسياركمرنگ خواند وگفت : اميدواريم با همدلي ووفاقي كه درسرلوحه كارهاي ميداني ورزش صورت مي گيرد، نگرش مديران اجرايي وتحصيلكرده هاي به هم نزديكتر شده وعلم در ورزش به روزترشود.

دكتر اكبرمعرفتي عضوهيات علمي دانشكده تربيت بدني دانشگاه فردوسي مشهد اعضا هيات علمي تربيت بدني دانشگاه ها را آنقدرتوانمند دانست كه درعرصه مديريت ورزش حضوريابند و ليكن اذعان داشت : باند وباندبازيها درورزش، روساي هياتها و مديريتهاي مهم را ازپيش تعيين كرده ومجالي را براي اين حضورباقي نگذارده است.

وي همكاري اسپانسرها را با مديران فرهيخته وبا دانش هياتها ايده آل دانست وگفت : اگرواقعا براي ورزش دلسوزي مي كنيم، بايد ازافرادي استفاده شود كه هم بارعلمي وهم بارتجربي داشته واين وظيفه اساتيد دانشگاهي است تا با حضورخود درصحنه تا آنجا پيش روند كه اثري ازافراد سودجو باقي نماند.

وي درخاتمه گفت : اميدوارم درآينده شاهد رانت ورشوه درعرصه مديرتهاي ورزشي نباشيم. اما بطورمثال وقتي درمجمع هاي ورزشي هياتها كه هر4 سال برگزارمي شود مي نگريم، تنها اثري كه نمي يابيم، حضورقشرتحصيلكرده ورزش است كه اگرهم درمواردي استثناء پا به اين انتخابات مي گذارند، فورا انصراف خود را اعلام مي كنند وجاي اين سوال را باقي مي گذارند كه چرا اكثر اساتيد دانشگاهي تمايلي به حضور درعرصه هاي مديريت ورزشي ازخودشان نمي دهند؟!