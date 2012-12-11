افتتاح اولین موزه هواشناسی کشور در شاهرود/آلودگی هوا مرتفع می شود

سید مهرداد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که به زودی اولین موزه هواشناسی کشور در شاهرود افتتاح خواهد شد، گفت: اداره هواشناسی شاهرود که در 1327 تاسیس شده یکی از پر سابقه ترین اداراتی است که آمار ثبت بارندگی و دما را داشته و از قدیمی ترین ادارات تاسیس شده در کشور است.

فعالیت 10 ایستگاه سینوپتیک در استان سمنان

وی با تاکید بر این که تا کنون پنج ایستگاه سینوپتیک در استان سمنان فعالیت داشته، خاطر نشان کرد: دو سال اخیر نیز خوشبختانه پنج ایستگاه سینوپتیک دیگر هم در استان تاسیس شده است.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان عنوان کرد: کارهای عملیاتی افتتاح و راه اندازی این موزه انجام و اعتبارات ساخت آن از طریق مسکن شهرسازی تامین شده و امیدواریم که در سال 92 به مرحله بهره برداری برسد.

کاهش شدید بارندگی در استان سمنان نسبت به 30 سال گذشته

حسنی با یادآوری این مطلب که وضعیت بارندگی ها نسبت به سال گذشته و همچنین میانگین 30 سال قبل کاهش شدیدی را نشان می دهد، تصریح کرد: امیدواریم از فصل سرد که تقریبا از 15 اذر شروع می شود شاهد بارندگی های خوبی در سطح استان باشیم و این روند تا آخر اسفند ادامه داشته باشد تا به حد نرمال بارندگی سالانه برسیم.

وی ادامه داد: مجموع بارندگی سمنان امسال 10.8 میلی متر بود که با توجه به میانگین 73.5 میلیمتری سال گذشته 62.7 میلیمتر تفاوت از خود نشان می دهد.

کاهش 32.1 میلیمتری بارندگی در شاهرود



مدیر کل اداره هواشناسی استان سمنان میزان بارندگی امسال شاهرود را 23.1 دانست و گفت: نسبت به بارش 56.1 میلیمتری سال گذشته 32.1 کاهش بارندگی در شاهرود وجود دارد.

حسینی بارش 15.1 میلیمتری امسال دامغان را در مقایسه با بارش 46.1 سال گذشته دارای 30.5 میلیمتر کاهش ارزیابی کرد و افزود: در گرمسار نیز بارش 16.3 میلیمتری امسال نسبت به بارش 69.9 میلیمتری سال گذشته 53.6 کاهش را از خود نشان می دهد.

میزان کاهش دما بیش از حد نرمال است



وی با تاکید بر اینکه از نظر سرمایش و یخبندان طبق نقشه ها و پیش بینی هایی انجام شده تا کنون، میزان کاهش دما بیشتر از حد نرمال است، تصریح کرد: امسال انتظار سرمای بیشتری را در منطقه داریم.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان اظهر داشت: با توجه به تغییرات جهانی اقلیم که اتفاق افتاده و به تبع کشور ما و استان ما هم بی نصیب نیست امکان وقوع یخبندان ها و بارش های غیر منتظره ای در استان هست.

افزایش امکان ایجاد سیل های شدید با باران های رگباری



حسینی با توجه به این مطلب که احتمال بارش باران ها به صورت رگباری با شدت و در زمان کم وجود دارد، ابراز داشت: این شرایط می تواند سیل هایی با شدت خیلی زیاد مخصوصا در مناطق کوهستانی ایجاد کند.

وی بااشاره به این که امسال دو مورد از این شرایط را در استان تجربه کردیمف اظهار داشت: در منطقه خطیر کوه در 15 دقیقه حدود 48 میلی متر بارش و در میامی نیز بارش 42 میلی متری داشتیم که سیل حاصل از آن در 50 سال اخیر بی سابقه بود.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان ابراز داشت: امیدواریم با اطلاع رسانی به موقع هواشناسی شاهد مشکل خاصی در سطح استان نباشیم.

وارونگی هوای تهران عامل آلودگی هوای چند روز اخیر استان سمنان



حسینی به اینورژن یا وارونگی هوا در طبیعت اشاره کرد و گفت: در این اتفاق هوای سرد در پایین قرار می گیرد و هوای گرم در بالا و این روند مثل یک پرس عمل کرده و باعث فشردگی هوا در سطوح پایین می شود.

وی با تاکید بر این که شهرهای صنعتی هر چه میزان آلودگی بیشتری داشته باشند این فشردگی و تجمع ریزگردها بیشتر می شود ادامه داد: وقتی آلودگی ها نتواند صعود داشته باشد به اطراف خود کشیده می شوند.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان با یادآوری این مطلب که حجم آلودگی های تهران به شدت بالاست و به طرف استان سمنان هم کشیده شده خاطر نشان کرد: گرمسار و سمنان و به دنبال آن دامغان و شاهرود هم از این ریزگردها در امان نبوده اند.

افزایش بارندگی درهفته آینده



حسینی بارش های اخیر و بادی که در منطقه شروع به وزیدن کرده را عامل مرتفع شدن این آلودگی ها دانست و پیش بینی کرد اگر شرایط به همین شکل پیش برود چند روز آینده صد در صد شاهد کاهش این آلودگی ها خواهیم بود.

وی با اشاره به این که در این هفته سامانه بارشی از سمت شمال غرب در حال وارد شدن به کشور است تصریح کرد: نقشه ها نشان می دهد با ورود این سامانه بارندگی خوبی را در سطح کشور داشته باشیم.