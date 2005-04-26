در گفت و گوي "مهر" با مشاور رئيس دانشگاه تهران و دبير ستاد اعطاي دكتري افتخاري به خاتمي تشريح شد : «اهداف دانشگاه تهران از اعطاي دكتري افتخاري به خاتمي»

مشاور رئيس دانشگاه تهران در گفت و گو با "مهر" :

- - اعطاي دكتري افتخاري به خاتمي، ثبت انديشه و نظريه گفت و گوي تمدن ها در تاريخ است



دكتر سيد احمدرضا خضري در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : دانشگاه تهران بر اساس يك سنت تاريخي به برخي از چهره هاي نامدار و موثر در تاريخ ايران و جهان دكتري افتخاري اعطا مي كند. اين سنت در طول تاريخ گذشته اين دانشگاه وجود داشته و در حال حاضر نيز وجود دارد.

وي تصريح كرد : هدف دانشگاه تهران از اعطاي دكتري به برخي از چهره هاي نامدار و موثر تاريخ ايران و جهان تثبيت انديشه ها و افكار و تاثير گذاري آنها را در تاريخ است.

مشاور رئيس دانشگاه تهران يادآور شد : به دليل نظريه گفت و گوي تمدن ها كه از سوي آقاي خاتمي مطرح شد و نقش و تاثير مهمي كه اين نظريه در معادلات و روابط بين المللي داشته و موجب شده است جنگ و جنگ طلبي و خشونت و خشونت طلبي در دنيا مورد نقد قرار گيرد و تا حدودي روند رو به رشد آن نيز متوقف شود و در عين حال ايران به عنوان منادي صلح و آشتي و گفت و گو در دنيا مطرح شود تصميم گرفته شد به رئيس جمهور دكتري افتخاري داده شود.

وي افزود : در واقع دانشگاه تهران با اعطاي دكتري افتخاري به رئيس جمهور قصد دارد انديشه و نظريه وي را در تاريخ ثبت كند و بتواند آن را در دنياي امروز بيش از پيش ترويج نمايد.



دبير ستاد مراسم اعطاي دكتري افتخاري به خاتمي در گفتگو با "مهر" :

- - چهاردهمين دكتري افتخاري دانشگاه تهران به خاتمي اعطا مي شود

- - مجموعه سه جلدي گفت و گوي تمدن ها براي اولين بار تدوين شد



دبير ستاد مراسم اعطاي دكتري افتخاري به خاتمي گفت : دكتري افتخاري روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به خاتمي، چهاردهمين دكتري افتخاري دانشگاه تهران است كه از بدو تاسيس به شخصيت هاي برجسته علمي، فرهنگي و سياسي دنيا اختصاص يافته است.



دكتر سعيد حبيبا در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : ستاد مراسم اعطاي دكتري افتخاري به خاتمي بر اساس ايده گفتگوي تمدن ها كه توسط رئيس جمهوري مطرح شد، شكل گرفت. اين ايده در دنيا مورد استقبال قرار گرفته به طوري كه سازمان ملل يك سال را به بحث گفت و گوي تمدن ها اختصاص داد. ضمن اينكه بازتاب هاي جهاني اين نظريه بسيار گسترده بوده و كشورهاي دنيا روي اين موضوع كار كرده اند. حتي بسياري از كشورها سيستم هاي آكادميكي مخصوص بحث گفت و گوي تمدن ها راه انداخته اند.

عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران يادآور شد : متاسفانه علي رغم اينكه ايده گفت و گوي تمدن ها از كشور خومان مطرح شده اما هنوز اين موضوع جايگاه داخلي خود را پيدا نكرده است. به همين جهت موضوع اعطاي دكتري افتخاري روابط بين الملل به آقاي خاتمي ابتدا در گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.

وي تصريح كرد : اين پيشنهاد در مرداد ماه 1382 در گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به تصويب رسيد و سپس در شوراي دانشگاه تهران مطرح شد كه اين شورا نيز در خرداد ماه 1383 با اين موضوع موافقت كرد و دستور تشكيل ستادي به اين منظور داده شد.

دكتر حبيبا افزود : رئيس دانشگاه تهران طبق ماده 20 قانون تاسيس خود كه مربوط به سال 1313 شمسي است اين اختيار را دارد كه به افرادي كه داراي نظريات مهمي هستند و توانايي هاي برجسته علمي، فرهنگي، سياسي از خود نشان مي دهند دكتري افتخاري اعطا كند به همين دليل در شوراي دانشگاه اعطاي دكتري به خاتمي تصويب شد.

وي افزود : ستادي به همين منظور تشكيل شد تا مقدمات كار فراهم شود. اين ستاد به عهده من گذاشته شد كه در حال حاضر 9 ماه از فعاليت اين ستاد مي گذرد. اين ستاد دو هدف عمده را در دستور كار خود قرار داد. يكي آماده سازي و برگزاري مراسم اعطاي دكتري افتخاري و دوم ايجاد مجموعه آثاري كه در واقع اهميت انگاره گفت و گوي تمدن ها را از ديدگاه علمي و بين المللي نشان مي دهد.

دبير ستاد اعطاي دكتري افتخاري به خاتمي اضافه كرد : در اين راستا فعاليت ها را شروع كرديم و با نهادهاي مختلف هماهنگي هايي داشتيم و منابع مختلف را جمع آوري كرديم. همچنين با اساتيد برجسته ايراني در كشورهاي خارج، رايزن هاي فرهنگي ايران در خارج كشور و نمايندگان سياسي ايران در كشورهاي خارج تماس برقرار كرديم. ضمن اينكه از پايگاه هاي اطلاعاتي داده و شبكه جهاني اينترنت نيز استفاده نموديم و موفق شديم منابع متنابهي در اين زمينه جمع آوري كنيم.

وي تصريح كرد : بدين ترتيب براي اولين بار بحث گفت و گوي تمدن ها را در يك مجموعه سه جلدي تدوين كرديم. اين مجموعه سه جلدي تحت عنوان گفت و گوي تمدن ها تدوين شده است. جلد اول آن در خصوص مباني مفهومي و نظريه گفت و گوي تمدن ها از ديدگاه متفكران ايراني است. جلد دوم آن به ديدگاه هاي اشخاص مختلف از سراسر جهان در زمينه گفت و گوي تمدن ها اختصاص دارد. جلد سوم اين مجموعه هم تحت عنوان انديشه، دانش و عمل بر مبناي گفت و گوي تمدن ها از نگاه متفگران غير ايراني تدوين شده است.

دكتر حبيبا افزود : اين مجموعه در طول مدت 9 ماه تدوين و تهيه شده است و فردا همزمان با اعطاي دكتري به آقاي خاتمي توزيع مي شود.