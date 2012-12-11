فیلم سینمایی "تابستان طولانی" به صداگذاری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم "تابستان طولانی" که ماه گذشته در یکی از روستاهای اطراف شهر مشهد به پایان رسید، تدوین آن توسط سینا خزاعی‌فر آغاز شد و در حال حاضر این فیلم در حال صداگذاری است.

فیلم "تابستان طولانی" از تولیدات ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی بوده که در ژانر کودک و نوجوان و دستمایه قرار دادن روزهای حماسه و دفاع مقدس و با گویش مشهدی تولید شده است.

داستان این فیلم در مورد مقطعی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1362 است. همه مردان یک روستای دورافتاده در جنوب خراسان به جبهه رفته‌اند. حسن پسر بازیگوش 10 ساله گمان می‌کند آن تابستان بدون پدر بهترین تابستان عمرش خواهد بود. او مسئولیت خود در قبال خانواده‌اش را درک نمی‌کند. اما با نزدیک شدن به آخر تابستان حوادثی ناخوشایند برای حسن اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود حسن در طول یک تابستان خیلی بیش از آنچه حق اوست به حقایق تلخ زندگی پی ببرد.

علی خزاعی‌فر استاد دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین سردبیر مجله مترجم است. او در سه سال اخیر به فیلمسازی روی آورده و تله‌فیلم‌های "خیابان ارگ"، "کویر" و "کبوتر با کبوتر" را برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز خراسان رضوی و سیمای مراکز استان ها ساخته است.

"تابستان طولانی" اولین فیلم بلند سینمایی حقیقی در مقام تهیه‌کننده محسوب می‌شود. دیگر عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده:سیاوش حقیقی، نویسنده و کارگردان: علی خزاعی‌فر، مدیرفیلمبرداری: داوود رحمانی، دستیار کارگردان: حسن ناصری، صدا: محسن طیبی، تدوین و جلوه‌های ویژه: سینا خزاعی‌فر، صحنه: حمید عامری، گریم: محمد قلی نژاد، برنامه ریز: فرزاد فضلی، مدیر تولید: ابراهیم اللهیاری، عکاس: ساناز بازیان، حسین طاهری، کیوان صباغ، روشنک سه قلعه گی و با هنرمندی امیر حسین رفیعا در نقش حسن از بازیگران فیلم هستند.