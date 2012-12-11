اسلام هراسی باعث توسعه تفکر اسلامی شده است

آیت الله مهدی هادوی تهرانی مدرس عالی حوزه علمیه قم، با اشاره به انتقاد متفکران غربی نسبت به اعمال محدودیتها علیه مسلمانان در کشورهای غربی، به خبرنگار مهر گفت: آنچه که غرب از آن نگران است تضعیف جایگاه قدرتش در جهان است.

وی افزود: یک پایه اساسی این جایگاه قدرت غرب، فرهنگ و تمدن غربی است و این فرهنگ و تمدن مبتنی است بر تفکیک دین از سیاست و یا به تعبیر غربیان جدایی حکومت از کلیسا است. اما این تفکیک توسط شیعه مورد سؤال جدی قرار گرفته است.

رئیس مؤسسه رواق حکمت یادآور شد: غرب احساس می کند پایه های حکومتش که سکولاریسم است با بحران مواجه شده است و برای صیانت از قدرتش سعی می کند چهره ای خشن و غیرانسانی از اسلام و به طور خاص تشیع ارائه دهد تا زمینه گسترش تفکر شیعی و اسلامی را از بین ببرد.

آیت الله هادوی تأکید کرد: بزرگترین نگرانی غرب، وجود مسلمانان نیست بلکه افزایش تعداد کسانی است که اسلام را می پذیرند، و بیشتر تلاش اسلام‌هراسی برای از بین بردن جذابیت های اسلام و از بین بردن زمینه جذب مسلمانان بیشتر است.

وی به رابطه افزایش اسلام هراسی در غرب با تحولات خاورمیانه اشاره کرد و افزود: تجربه انقلاب اسلامی ایران ثابت کرده است که هرچه اسلام سیاسی بیشتر مطرح می شود، غرب بیشتر احساس خطر می کند و در نتیجه به عکس العمل بیشتری دست می زند، و از طرفی واکنشهای غرب عملا باعث توسعه تفکر اسلامی شده است.

این مدرس عالی حوزه علمیه قم تأکید کرد: یعنی درست است که غرب تبلیغات گسترده ای را علیه اسلام ایجاد کرده اما همین تبلیغات باعث افزایش جلب توجهات به اسلام شده است و بسیاری از این توجهات منتهی به پذیرش اسلام شده است. به همین دلیل ما شاهدیم که پس از واقعه 11 سپتامبر- که آن جریان گسترده علیه اسلام شکل گرفت- به سرعت تعداد کسانی که به اسلام باور کرده و مسلمان شدند، افزایش یافت و گرایش فراوانی به منابع اسلامی پیدا شد.

آیت الله هادوی تهرانی تصریح کرد: داستان بیداری اسلامی نیز باید در همین متن دیده شود، بیداری اسلامی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است و تفکراتی که امروز در جهان اسلام این تحولات را رقم می زند، در واقع تفکر شیعی است چون تفکر سنی سنتی با هرگونه قیامی مخالفت می کند لذا جریانات سنی سنتی هنوز هم در کشورهایی که امروز ما شاهد تحولات سیاسی در آنها هستیم، مخالف انقلاب هستند چون بر اساس تحلیل این افراد کسی که حاکم است ولو جائر، باید از او اطاعت کرد و نباید علیه او اقدامی انجام داد.

وی افزود: اما این تفکر که باید در مقابل حکومت جور ایستادگی کرد، تفکری حسینی است که شیعه پرچمدار آن است. این تفکر امروز در جهان تأثیر می گذارد و حتی در جوامع غیرشیعی آثار خود را نشان می دهد. لذا ظهور این آثار غرب را نگران کرده است که نتیجه این نگرانی گسترش مقابله با اسلام و تشیع و توسعه اسلام هراسی و شیعه هراسی بوده است که البته چنین برخوردهایی زمینه هایی را برای جذب افراد غیرمسلمان به اسلام فراهم می کند چرا که آنها در لابه لای تبلیغات علیه اسلام به برخی نکته ها توجه پیدا می کنند.