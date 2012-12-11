  1. دين، حوزه، انديشه
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۸:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

وقتی سیاهی‌لشکر بهره کار را می‌برد/ چرا فرهنگ کار جمعی نداریم

وقتی سیاهی‌لشکر بهره کار را می‌برد/ چرا فرهنگ کار جمعی نداریم

استاد دانشگاه تبریز گفت: اگر افراد ببینند در یک کار جمعی سهمشان متعارف است طبیعی است که ترجیح دهند جمعی کارکنند. اما گاهی بهره کار نصیب کسانی می شود که صرفاً سیاهی لشگر هستند.

دکتر حسن فتحی استاد فلسفه دانشگاه تبریزدر مورد دلایل اینکه ما ایرانی‏ها فرد محور هستیم و فرهنگ کار جمعی نداریم به خبرنگار مهر گفت: از جمله دلایل فقدان یا کم بودن روحیه و همینطور مصادیق کارهای جمعی در وهله اول نبود برنامه ریزی کلان و مشخص شده حوزه‏های کاری خردتر و خردتر است که در آن صورت کارهای گروها و افراد مختلف در ارتباط با یکدیگر قابل تشخیص برای تعداد زیادی خواهد شد.

وی افزود: بنابراین این امکان پیش خواهد آمد که بگوییم گوشه‏ای از کار را ما و گوشه‏ای دیگر را دیگران عهده دار شوند. پس اگر یک برنامه‏ریزی فراگیر که کارهای عامتر سپس با عمومیت کمتر در آنجا دیده بشود در کار باشد اگر هرکسی هم گوشه‏ای از کار را عهده دار باشد در اصل یک کار جمعی است که این مسئله را در ایرانیان کمتر می‎بینیم.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز اظهارداشت: برای مثال به جای اینکه همه اهل قلم در یک برنامه ریزی کلان هرکدام بخشی از کارهای ترجمه‏ای، تألیفی و پژوهشی را بر عهده بگیرند هرکسی برای خودش در جایی مشغول است و حاصل آن آثار تکراری و غفلت دربرخی از حوزه‎هاست.

این محقق و نویسنده تصریح کرد: دلیل دیگر اختلاف سلیقه‏هاست. اینکه برای سهیم شدن با مخاطبان و شرکایمان تمرین نکرده‏ایم. اینکه آنچه که داریم بخشی را سهم خودمان در نظر بگیریم و به آنچه که آنها می‎آورند یا سلیقه آنهاست به عنوان بخشی دیگر احترام بگذاریم البته این سهیم شدن تمرین می‎‏خواهد.

فتحی یادآورشد: از دلایل دیگر عدم تقارن‏هاست. به این معنی که اگر افراد ببینند در یک کار جمعی سهمشان متعارف است طبیعی است که ترجیح دهند جمعی کارکنند. گاهی برخی نارساییها در انتخاب و یا نقش‎ها در سازمان‎ها و یا گسیختگی در حلقات ارتباطی مراحل مختلف یک کار باعث می‎شود آنچه به ظاهر به عنوان کار جمعی است یک یا چند نفر پیش برنده باشند و دیگران سیاهی لشکر باشند و چه از آن جهت که زحمت را معدودی می‎کشند و دیگران شریک اسمی هستند و بهره می‎برند. اگر در یک کار جمعی هرکس سهم خود را عادلانه ایفا کند کار جمعی به نتیجه می‏رسد و رواج پیدا می‎کند.
 
فتحی ادامه داد: در این صورت دیگران هم تشویق می‎شوند که در کارهای جمعی مشارکت کنند. البته داشتن یک چشم انداز بلند مدت از نظر زمانی طولی و نه آنچه در برنامه ریزی گفتم عرضی در زمان، در کار باشد اینکه تحقق این برنامه بلند مدت کار یک فرد نیست و یک طرف دیدن اینکه برنامه مشخص است جمع می‎تواند متوالیاً ایفای نقش کند در رونق و رواج کار جمعی مؤثر می‎شود.
 
وی درمورد اثرات و تبعات عدم فرهنگ جمعی یادآورشد: یک دست صدا ندارد و اینکه توان یک فرد محدود است و بعضی از کارها از دست یک نفر بر نمی‏آید. اگر هم بر آید اگر همه متفق القول باشند از تکرار کارها جلوگیری می‏شود. زیان کارهای فردی تک رو از جهات مختلف زیاد است.
کد مطلب 1762781

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