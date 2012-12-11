دکتر حسن فتحی استاد فلسفه دانشگاه تبریزدر مورد دلایل اینکه ما ایرانی‏ها فرد محور هستیم و فرهنگ کار جمعی نداریم به خبرنگار مهر گفت: از جمله دلایل فقدان یا کم بودن روحیه و همینطور مصادیق کارهای جمعی در وهله اول نبود برنامه ریزی کلان و مشخص شده حوزه‏های کاری خردتر و خردتر است که در آن صورت کارهای گروها و افراد مختلف در ارتباط با یکدیگر قابل تشخیص برای تعداد زیادی خواهد شد.

وی افزود: بنابراین این امکان پیش خواهد آمد که بگوییم گوشه‏ای از کار را ما و گوشه‏ای دیگر را دیگران عهده دار شوند. پس اگر یک برنامه‏ریزی فراگیر که کارهای عامتر سپس با عمومیت کمتر در آنجا دیده بشود در کار باشد اگر هرکسی هم گوشه‏ای از کار را عهده دار باشد در اصل یک کار جمعی است که این مسئله را در ایرانیان کمتر می‎بینیم.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز اظهارداشت: برای مثال به جای اینکه همه اهل قلم در یک برنامه ریزی کلان هرکدام بخشی از کارهای ترجمه‏ای، تألیفی و پژوهشی را بر عهده بگیرند هرکسی برای خودش در جایی مشغول است و حاصل آن آثار تکراری و غفلت دربرخی از حوزه‎هاست.

این محقق و نویسنده تصریح کرد: دلیل دیگر اختلاف سلیقه‏هاست. اینکه برای سهیم شدن با مخاطبان و شرکایمان تمرین نکرده‏ایم. اینکه آنچه که داریم بخشی را سهم خودمان در نظر بگیریم و به آنچه که آنها می‎آورند یا سلیقه آنهاست به عنوان بخشی دیگر احترام بگذاریم البته این سهیم شدن تمرین می‎‏خواهد.

فتحی یادآورشد: از دلایل دیگر عدم تقارن‏هاست. به این معنی که اگر افراد ببینند در یک کار جمعی سهمشان متعارف است طبیعی است که ترجیح دهند جمعی کارکنند. گاهی برخی نارساییها در انتخاب و یا نقش‎ها در سازمان‎ها و یا گسیختگی در حلقات ارتباطی مراحل مختلف یک کار باعث می‎شود آنچه به ظاهر به عنوان کار جمعی است یک یا چند نفر پیش برنده باشند و دیگران سیاهی لشکر باشند و چه از آن جهت که زحمت را معدودی می‎کشند و دیگران شریک اسمی هستند و بهره می‎برند. اگر در یک کار جمعی هرکس سهم خود را عادلانه ایفا کند کار جمعی به نتیجه می‏رسد و رواج پیدا می‎کند.

فتحی ادامه داد: در این صورت دیگران هم تشویق می‎شوند که در کارهای جمعی مشارکت کنند. البته داشتن یک چشم انداز بلند مدت از نظر زمانی طولی و نه آنچه در برنامه ریزی گفتم عرضی در زمان، در کار باشد اینکه تحقق این برنامه بلند مدت کار یک فرد نیست و یک طرف دیدن اینکه برنامه مشخص است جمع می‎تواند متوالیاً ایفای نقش کند در رونق و رواج کار جمعی مؤثر می‎شود.

وی درمورد اثرات و تبعات عدم فرهنگ جمعی یادآورشد: یک دست صدا ندارد و اینکه توان یک فرد محدود است و بعضی از کارها از دست یک نفر بر نمی‏آید. اگر هم بر آید اگر همه متفق القول باشند از تکرار کارها جلوگیری می‏شود. زیان کارهای فردی تک رو از جهات مختلف زیاد است.