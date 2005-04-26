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۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۸:۴۶

روز پنجشنبه و در هتل هما؛

دكتر محسن رضايي در همايش تخصصي صاحبنظران توسعه اقتصادي و اجتماعي سخنراني مي كند

دكتر محسن رضايي در همايش تخصصي صاحبنظران توسعه اقتصادي و اجتماعي سخنراني مي كند

دكتر محسن رضايي كانديداي نهمين دوره انتخاباتي رياست جمهوري به دعوت موسسه ملي نخبگان ايران در همايش تخصصي صاحبنظران توسعه اقتصادي و اجتماعي سخنراني مي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد ارتباطات مردمي دكتر رضايي، در اين همايش كه بعدازظهر پنجشنبه هشتم ارديبهشت ماه از ساعت 16الي 20 در محل هتل بين المللي هما در تهران برگزار مي شود، موضوعاتي شامل اقتصاد ايران و متغيرهاي كلان، نفت و توسعه، بازارهاي رقابتي بويژه بازار سرمايه، توسعه كشاورزي، صنعتي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.

دكتر رضايي همچنين در اين همايش، پيرامون تبيين اهداف مهم در سند چشم انداز توسعه 20ساله كشور و راهبردهاي اساسي مورد نظر در تدوين برنامه هاي مديريتي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي سخنراني خواهد كرد.

کد مطلب 176279

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