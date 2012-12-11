به گزارش خبرنگار مهر، هوشمندسازی مدارس طرحی بسیار مفید است که اجرای آن در مدارس میتواند به آشنایی دانش آموزان در استفاده از فن آوریهای جدید کمک شایانی داشته باشد، اما اجرای این طرح بدون توجه به ایجاد زیربناهای لازم و فرهنگ سازی برخی خانواده ها و حتی دانش آموزان را دچار مشکل می کند.
گرچه هر کشوری باید برای پیشرفت نسل آینده ساز خود و آشنایی آنان با روشهای جدید تدریس علم و فناوری آماده کند اما اجرای برخی از طرح ها تنها در گفتار و عدم توجه به فرهنگ سازیهای لازم و حتی بافت جامعه میتواند به نوعی این تفکر را ایجاد کند که هوشمند سازی تنها منجر به اضافه شدن هزینههای تحصیلی شده و در عمل مزایای اجرای این طرح در خانوادهها به فراموشی سپرده شود، چنانچه در برخی از مناطق محروم شهر خانوادهها هوشمندسازی را تنها نوعی اضافه شدن هزینه به هزینههای تحصیل فرزند خود میدانند.
مدیر یکی از مدارس مناطق محروم استان قم به هزینههای هنگفت هوشمندسازی اشاره دارد و میگوید: اصل بر این است که هزینه هوشمند سازی را آموزش و پرورش پرداخت کند اما در حال حاضر این کمکهای مردمی است که به کمک مدارس آمده است.
این مدیر مدرسه با اشاره به اجبار آموزش و پرورش به مدیران در هوشمند سازی مدارس گفت: وقتی امکانات و اعتبارات لازم در اختیار مدیر مدرسه نباشد هوشمندسازی به کندی صورت می گیرد و سرانهای را هم که آموزش و پرورش در اختیار مدرسه قرار میدهد تنها هزینه آب و برق و گاز مدرسه را تامین میکند.
وی در ادامه نبود مدیر فنی در مدارس را مورد اشاره قرار داد و گفت: گاهی استفاده از یک نرم افزار و تخته هوشمند اشکالات فنی را ایجاد میکند، اما به علت نبود مدیر فنی این مشکل تا چند روز ادامه خواهد داشت.
دانش آموزان مناطق محروم توانایی خرید رایانه را ندارند
وی به عدم آشنایی معلمان و دانش آموزان با رایانه اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه دانش آموزان مدارس مناطق محروم توانایی خرید رایانه را ندارند استفاده از بسیاری از فناوریهای جدید برای آنان با دشواری صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه در مدرسه ای که خود وی مدیر است از 300 دانش آموز شاید 60 دانش آموز در منزل رایانه داشته باشند به فرهنگ سازی برای استفاده خانواده ها از یارانه اشاره کرد و ادامه داد: باید برای دانش اموزانی که در مناطق محروم زندگی می کنند کلاس های ویژه آموزش و آشنایی با یارانه ترتیب داد تا آنها بتوانند همزمان با هوشمند سازی مدارس پیش بروند.
مدیر یکی دیگر از مدارس ابتدایی مناطق محروم استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هزینه های زیادی هوشمند سازی مدارس اشاره کرد و گفت: هزینه های جانبی تخته هوشمند مانند خرید دیتا و تابلو هوشمند بسیار زیاد است که در این بین مدرسه مجبور است از کمک خیرین و کمک های مردمی استفاده کند.
وی ادامه داد: کمک های مردمی با توجه به حضور برخی مدارس در مناطق محروم نیز نمی تواند کمک چندانی به مدارس داشته باشد.
وی عدم آشنایی کافی معلمان با یارانه و همچنین مقاومت برخی از معلمان در برابر استفاده از تخته هوشمند را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: اینکه معلمان بخواهند دانش خود را به شکل عملی به دانش آموزان عرضه کنند مشکلاتی را برای آنان به وجود می آورد.
وی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی ویژه معلمان گفت: این میزان کلاس با توجه به حجم فعالیتی و اقداماتی که قرار است معلمان در کار کردن با رایانه و تخته هوشمند داشته باشند کافی نیست.
مدیر این مدرسه همچنین به عدم آشنایی دانش آموزان با رایانه اشاره کرد و بیان داشت: این اتفاق در مناطق محروم که دانش آموزان امکانات کافی ندارند بسیار مشهود است و برخی از این دانش آموزان این مناطق تاکنون حتی یکبار هم با کامپیوتر کار نکردهاند.
وی به توجه بیشتر مسئولین به مناطق محروم تاکید کرد و گفت: باید برای دانش آموزان مناطق محروم برنامه های ویژه و کلاس های آموزشی برگزار کرد و اقدامات و اعتبارات بیشتری جهت هوشمندسازی مدارس در اختیار مدیران مدارس این مناطق قرار داد.
گفته های این مدیر در حالی درباره استفاده از کمک های مردمی در هوشمند سازی مدارس است که جبار کوچکی نژاد رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش در اظهار نظری پیرامون هوشمند سازی مدارس گفت: هنوز ریالی از اعتبارات هوشمندسازی مدارس به دلیل عدم تحقق درآمد دولت تخصیص داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه بحث هوشمندسازی مدارس از مباحث بسیار جدی است گفت: به همین دلیل ردیف بودجه جداگانهای از محل اعتبارات دولت به آن اختصاص داده شد. اما هم اکنون یک ریال از این اعتبار 40 میلیارد تومانی به آموزش و پرورش اختصاص داده نشده است و شاید به همین دلیل آموزش و پرورش به سمت کمکهای مردمی روی آورده است.
کوچکی نژاد با اشاره به اینکه تا پایان امسال یک ریال از این اعتبارات برای هوشمندسازی اختصاص داده نمی شود، بیان کرد: آموزش و پرورش باید تدابیر لازم را برای هوشمندسازی کلاس ها به ویژه کلاس ششمیها بیاندیشد. چه، در صورت تامین نشدن تجهیزات مورد نیاز برای کلاس ششمی ها، معلمان این پایه دچار بحران تدریس شده و امکان آموزش درس فناوری اطلاعات را ندارند.
وی ادامه داد: گاهی معلم باید با برنامه کلنجار زیادی برود تا بتواند آن را برای دانش آموزان توضیح دهد و گاهی هم مجبور میشود به دلیل عدم توانایی در استفاده از تخته هوشمند مطالب کتاب درسی را توضیح داده و از خیر تخته هوشمند بگذرد.
غلامحسین احمدوند با اشاره به مشکلات دانش آموزان مناطق محروم ابراز کرد: ما نیز بسیار مشتاقیم که روزی فرار رسد که دانش آموزان این مناطق نیز هر یک دارای کامپیوتر باشند.
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