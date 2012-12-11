کمیته سه نفره مجلس از دانش آموزان مصدوم بستری شده در ارومیه عیادت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این کمیته متشکل از شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم کازرون،عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه و رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت که به دستور رئیس مجلس مسئول پیگیری وضعیت دانش آموزان مصدوم این حادثه و ارائه گزارش نهایی به مجلس هستند.

اعضای کمیته صبح امروز با حضور در تبریز ضمن عیادت از مصدومان این حادثه با مسئولان و کادر پزشکی بیمارستان سینای تبریز نیز دیدار و گفتگو کردند.

در ادامه نمایندگان مجلس در شهرستان پیرانشهر حضور یافته و با خانواده مرحوم سیران یگانه از مجروحان این حادثه که روز یکشنبه درگذشت دیدار کردند.

عیادت از مصدومان بستری شده در ارومیه و نیز نشست مشورتی برای تصمیم گیری نهایی در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه از دیگر برنامه های این کمیته سه نفره بود.

صبح چهارشنبه 15 آذرماه سالجاری کلاس دخترانه چهارم ابتدایی دبستان شین آباد در پیرانشهر دچار حادثه آتش سوزی شد و تمام دانش آموزان آن مجروح و روانه بیمارستان شدند .