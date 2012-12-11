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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۲۲:۲۶

کمیته سه نفره مجلس از دانش آموزان مصدوم بستری شده در ارومیه عیادت کردند

کمیته سه نفره مجلس از دانش آموزان مصدوم بستری شده در ارومیه عیادت کردند

ارومیه - خبرگزاری مهر: کمیته سه نفره مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) از دانش آموزان مصدوم حادثه آتش سوزی دبستان شین آباد بستری شده در ارومیه عیادت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این کمیته متشکل از شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم کازرون،عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه و رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت که به دستور رئیس مجلس مسئول پیگیری وضعیت دانش آموزان مصدوم این حادثه و ارائه گزارش نهایی به مجلس هستند.

اعضای کمیته صبح امروز با حضور در تبریز ضمن عیادت از مصدومان این حادثه با مسئولان و کادر پزشکی بیمارستان سینای تبریز نیز دیدار و گفتگو کردند.

در ادامه نمایندگان مجلس در شهرستان پیرانشهر حضور یافته و با خانواده مرحوم سیران یگانه از مجروحان این حادثه که روز یکشنبه درگذشت دیدار کردند.

عیادت از مصدومان بستری شده در ارومیه و نیز نشست مشورتی برای تصمیم گیری نهایی در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه از دیگر برنامه های این کمیته سه نفره بود.

صبح چهارشنبه 15 آذرماه سالجاری کلاس دخترانه چهارم ابتدایی دبستان شین آباد در پیرانشهر دچار حادثه آتش سوزی شد و تمام دانش آموزان آن مجروح و روانه بیمارستان شدند.

در این حادثه سیران یگانه دانش آموز 10 ساله کلاس به دلیل شدت جراحات و آسیب ریه جان خود را از دست داد.

کد مطلب 1762851

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