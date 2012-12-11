برهان شفا ترجمه و شرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب برهان شفا ابن سینا از قوانین صوری استدلال که ضامن درستی و صحت استدلال هستند بحث می کند؛ اما بحث از برهان بحث از صرف قوانین صوری استدلال بدون توجه به واقعیت و نحوه وجود واقعیت نیست. هیچ قانون صوری ای نمی تواند بدون اینکه با واقعیت در ارتباط باشد، کارا و کارآمد باشد.

برهان شفا با بحث از قوانین صوری استدلال از درهم تنیدگی قوای ادراکی آدمی حکایت می کند و به مسائل گوناگون بسیاری که دارای ماهیتی معرفت شناختی هستند و حتی از فلسفه علم حکایت دارند، می پردازد. این کتاب، منبع سرشار مباحثی است که پس از گذشت قرن ها اکنون کاملاً تازه اند و دارای این قابلیت اند که در مسائل جدید معرفت شناختی مشارکتی مؤثر داشته باشند.

شیوه مترجم، مهدی قوام صفری بر این است که پس از ترجمه دقیق آن به تفسیر فقراتی پرداخته است که خالی از ابهام نیستند یا می توانند دارای نقش برجسته ای در مباحث معرفت شناختی معاصر باشند. مترجم درصدد آن بوده است که بتواند با ارائه ترجمه دقیق آن و تفسیرهای پرباری که نوشته است، دانشجویان و پژوهشگران را در مقابل متنی قرار دهد که می تواند پاسخگوی بسیاری از مباحث معرفت شناختی جدید باشد.

ترجمه و تفسیر کتاب گرانقدر برهان شفا به قلم مهدی قوام صفری در 808 صفحه، قطع رقعی و شمارگان 1200 نسخه برای نخستین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.