بازگشت"مسعود دانشور" به ترکیب تیم فوتسال ارژن/ تلاش برای پیروزی مقابل"فرش آرا"

وحید نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط کنونی که" مسعود دانشور" بازیکن تیم ملی به ترکیب تیم فوتسال ارژن بازگشته است، مشکل سربازی " محمد مهدی شرافت منش" حل شده و "پوریا گلشنی" به تیم امید ارژن پیوسته به طور حتم در رقابت های دور برگشت لیگ برتر فوتسال نتایج بهتری توسط تیم کسب می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازی مقابل "راه ساری" بازیکنان تیم فوتسال ارژن برای کسب پیروزی تلاش بسیار کردند اما ناداوری در برخی صحنه ها باعث شده تا تیم نتواند نتیجه مطلوبی کسب کند.

تلاش برای کسب پیروزی در مقابل تیم فوتسال "فرش آرا"

سرمربی تیم فوتسال ارژن همچنین بیان کرد: در آخرین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال ارژن در شیراز میزبان تیم "فرش آرا " است که این تیم با استفاده از توانایی های بازیکنان خود در رده های بالای لیگ قرار دارد.

نعمت اللهی اضافه کرد: بازیکنان ارژن برای کسب پیروزی در مقابل تیم فوتسال "فرش آرا" به میدان مسابقه می روند تا بتوانند با آرامش نسبی خود را برای دور برگشت مسابقات لیگ آماده کنند.

وی تاکید کرد: نقاط ضعف و قوت تیم حریف در طول هفته توسط مربیان تیم فوتسال ارژن شناسایی شده تا با استفاده از این موضوع و تلاش بازیکنان برای انجام بازی مناسب، در این مسابقه شاهد برد تنها نماینده استان فارس در لیگ برتر فوتسال کشور باشیم.

جمعه 24 آذر ماه در آخرین هفته از مسابقات دور رفت لیگ برتر فوتسال کشور تیم " ارژن شیراز" میزبان تیم "فرش آر" است که این تیم هم اکنون با کسب 21 امتیاز در جایگاه پنجم لیگ برتر قرار دارد.