اهدای 10 هزار نسخه کتاب به کودکان زلزله زده شهرستان هریس

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ولیزاده با بیان این مطلب اظهار داشت: این کتابها در 10هزار نسخه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حمایت فرهنگی از آسیب دیدگان از زلزله اخیر آذربایجان‌شرقی اهدا شده است.

وی افزود: کتابهای اهدایی همچنین در جهت گسترش فرهنگ مطالعه و ترغیب و تشویق کودکان و نوجوانان این مناطق به مطالعه توزیع شده است.

پس از زلزله اقداماتی همچون اجرای نمایش سیار ، پخش فیلم ، برپایی نمایشگاه عکس ،توزیع بسته های فرهنگی و همکاری با فرمانداری شهرستان در نظارت بر بازسازی روستاهای زلزله زده و...توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هریس انجام گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب معرفی شد

طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی حبیب صدقی‌قدیم به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب معرفی شد.

صدقی متولد 1350 و کارشناس مدیریت است. وی پیش از این مدیریت امور اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مدیریت ارشاد بناب را عهده دار بوده است.

برگزاری سوگواره خط سرخ عشق در مراغه

ششمین کارگاه جشنواره هنرهای تجسمی با عنوان سوگواره خط سرخ عشق در شهرستان مراغه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی 85 نفر از هنرمندان از شهرستانهای تبریز، مرند، هشترود، ملکان، عجبشیر، بناب، آذرشهر، شبستر آثاری با موضوعات بیداری اسلامی، امام خمینی(ره)، شعار سال مبنی بر حمایت از تولید ملی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس خلق کردند .

کارگاه یاد شده توسط کانون بسیج هنرمندان شهرستان مراغه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان در مجتمع فرهنگی هنری مراغه برگزار شد.