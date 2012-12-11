اجرای چهار شب تعزیه شبیه خوانان متوسلین به قمربنی هاشم(ع) در ورامین

محمد مشائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراسم تعزیه با حضور هنرپیشگان تئاتر در روزهای سه شنبه 21 آذرماه در خصوص شهادت حضرت علی اکبر(ع)، چهارشنبه 22 آذرماه در خصوص شهادت حضرت عباس(ع)، پنجشنبه 23 آذرماه در خصوص شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و جمعه 24 آذرماه در خصوص مجلس بازار شام و وفات حضرت رقیه(س) برگزار می شود.

وی بیان داشت: بازیگران این تعزیه محمد مشائی، مهدی مشائی، ابوالقاسم عسگری، محمد منصوری، علیرضا منصوری، ابراهیم سیلسپور، علیرضا سیلسپور، محمدحسین حسینی و مهدی حسینی هستند که موزیک این کار با داوود گلجان است.

حدود 30 سال است که این تعزیه انجام می شود

مشائی ادامه داد: در حدود 30 سال است که این تعزیه انجام می شود و این تعزیه مختص محرم نیست و در ایام فاطمیه و ماه رمضان اجرا می شود.

وی عنوان کرد: برخی از شهرستانها مانند قزوین، عاشورا را در فصل تابستان می گیرند و به آن "عاشورای قدیم" می گویند که در آن ایام این مراسم برگزار می شود.

سرپرست شبیه خوانان متوسلین به حضرت قمربنی هاشم(ع) اضافه کرد: این تعزیه فقط برای ماه محرم نیست و این گروه نزدیک به 700 نوع مجلس برگزار می کند که ذبح اسماعیل(ع)، پادشاهی حضرت یوسف(ع)، در چاه انداختن حضرت یوسف(ع)، تولد امام حسین(ع)، تولد و وفات حضرت زینب(س)، شهادت امیرالمؤمنین(ع)، غزوات پیغمبر(ص)، جنگهای حضرت علی(ع) از مراسمی است که این گروه انجام می دهد.

بهای آنچنانی به تعزیه داده نمی شود

وی تصریح کرد: کار این گروه زیر نظر انجمن تعزیه ایران است و این تعزیه مشکلاتی مانند نبود جایگاه خاص دارد و بهای آنچنانی به تعزیه داده نمی شود که هزینه برگزاری این مراسم توسط کمکهای مردمی و خیرین تأمین می شود.

مشائی در پایان گفت: در رابطه با بیمه بازیگران کاستی هایی وجود دارد ولی انجمن تعزیه ایران وعده هایی داده که امید است به آنها جامه عمل بپوشانند.

گفتنی است، این مراسم تعزیه در ورامین، میدان راه آهن، بلوار شهید باهنر، جنب دادگستری، مسجد امام سجاد(ع)، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراسم تعزیه شبیه خوانان متوسلین به حضرت قمربنی هاشم(ع) که به سرپرستی محمد مشائی برگزار می شود، می توانند با شماره تلفن 09191913660 آقای منصوری تماس حاصل کنند.