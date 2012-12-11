حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از تجمیع آزمونهای سراسری و دانشگاه آزاد برای سال 92 به برخی شرایط و ضوابط همچنین تاریخهای مهمی اشاره کرد که در فرایند ثبت نام داوطلبان دانشگاه آزاد در سامانه سازمان سنجش اهمیت دارد.

نحوه ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون

مشاور عالی سازمان سنجش درباره برخی جزئیات نحوه ثبت نام در پذیرش رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد، گفت: دانشگاه آزاد از طریق سامانه مرکز آزمون و سازمان سنجش توسط سامانه سنجش در دی ماه سال جاری دفترچه راهنمای کدرشته محلهای تحصیلی بدون آزمون را منتشر می کند.

وی گفت: گزینش در کدرشته محلهای بدون کنکور، هر سال در مهرماه و بهمن ماه صورت می گیرد و دفترچه های راهنمای ثبت نام در مرداد و دی ماه همان سال برای ثبت نام و راهنمای داوطلبان شرکت کننده در مرحله بدون آزمون، منتشر می شود.

توکلی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تعیین تکلیف تفکیک رشته های بدون آزمون و با آزمون برای داوطلبان، گفت: داوطلبان حتماً در مرحله ثبت نام با آزمون شرکت کنند و پس از اعلام اسامی رشته های بدون آزمون می توانند در مرحله بدون آزمون نیز شرکت کنند.

ضوابط ثبت نام دانشگاه آزادیها در کنکور سنجش

توکلی در خصوص داوطلبانی که علاقمند هستند در پذیرش با آزمون رشته های دانشگاه آزاد شرکت کنند، اظهار داشت: این داوطلبان تا شنبه 25 آذرماه می توانند همانند سایر داوطلبان آزمون سراسری سازمان سنجش به سامانه این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با خرید کارت اعتباری از دفاتر پست، دستگاههای خودپرداز بانک صادرات یا توسط کارتهای شتاب و مراجعه به سامانه سازمان سنجش نسبت به خرید کارت اعتباری برای آغاز ثبت نام اقدام کنند.

به گفته این مقام مسئول در سازمان سنجش، روند ثبت نام داوطلبان دانشگاه آزاد هیچ تفاوتی با سایر داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری ندارد و تنها در زمان مقتضی کدرشته محلهای دانشگاه آزاد و کنکور سراسری برای انتخاب رشته و پذیرش در این دانشگاهها از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد که پس از اعلام کدرشته ها، داوطلبان می توانند دانشگاه آزاد و سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی را هم انتخاب کنند.

وی اظهار داشت: داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب کد رشته محل‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی لازم است که در آزمون سراسری سال 1392 ثبت نام کنند و به همین منظور این داوطلبان می توانند از امروز دوشنبه 20/9/1391 لغایت روز شنبه 25/9/1391 از طریق سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام کنند.

زمان ثبت نام با تاخیر و اعلام نتایج

سخنگوی سازمان سنجش در خصوص آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد که در موعد مقرر مهلت ثبت نام ندارند اعلام کرد که ثبت نام با تاخیر این عده از 30 بهمن ماه بار دیگر آغاز خواهد شد.

توکلی تاکید کرد که تمام ضوابط حاکم بر کنکور سراسری سازمان سنجش درباره دانشگاه آزاد هم صدق می کند و نتایج نهایی یک جا و در شهریورماه سال آینده اعلام خواهد شد.

عدم حذف کنکور در رشته های پزشکی آزاد

بر اساس اعلام سازمان سنجش و با هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، حذف کنکور در رشته های علوم پزشکی مورد نظر متقاضیان دانشگاه آزاد اسلامی صورت نگرفته است.

برگزاری آزمون در خردادماه 92

آزمون سراسری سال 92 در صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه 30 و 31 خردادماه و شنبه اول تیرماه در حوزه های امتحانی برگزار خواهد شد.