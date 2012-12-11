توزیع کارت آزمونهای فراگیر پیام نور آغاز شد/ برگزاری آزمون پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، کارتهای شرکت در آزمون فراگیر دوره های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به همراه برگ راهنمای مربوط به آزمون هر یک از دوره های مذکور در سامانه سازمان سنجش www.sanjesh.org قرار داده شد.

داوطلبان ضرورت دارد بر اساس اطلاعیه منتشره این سازمان که هم اکنون روی سایت مذکور قرار دارد و در نشریه پیک سنجش نیز منتشر شد، تا پنجشنبه 23 آذرماه به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط اقدام کنند.

آزمون فراگیر دوره های کارشناسی، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد با تعداد 239 هزار و 541 داوطلب در روز جمعه 24 آذرماه در 175 شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.



این سه کنکور از صبح جمعه 24 آذرماه با برگزاری در مقطع کارشناسی و با تعداد 120 هزار و 496 داوطلب آغاز می شود و فرایند آن از ساعت 15 همان روز تا برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته با تعداد 7 هزار و 177 داوطلب و کارشناسی ارشد با تعداد 111 هزار و 868 داوطلب ادامه می یابد.