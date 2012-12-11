مناطق تاریخی و گردشگری شیروان نیازمند معرفی بیشتر است

عبدالصمد صفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شهرستان شیروان دارای تمدن کهن و ریشه تاریخی ارزشمندی است که افراد نامی همچون سعدالدین مسعودبن عمربن عبدالله هروی خراسانی تفتازانی را در کارنامه خود دارد.

وی با اشاره به وجود مناطق زیاد گردشگری در شهرستان شیروان از جمله زوارم، گلیان، استرخی، سد بارزو و منطقه گلیل عنوان کرد: بسیاری از مناطق تاریخی و گردشکری در این شهرستان وجود دارد که حتی خود شهروندان نیز از آن اطلاعی ندارند.

صفرنژاد افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای این شهرستان در بخش های تاریخی و گردشگری لازم است نگاه بخش خصوصی و مسئولان شیروانی به استفاده از این ظرفیت ها مثبت باشد که در این صورت به نوعی اشتغال زایی نیز بوجود می آید.

نماینده عالی دولت در شیروان با بیان این مطلب که سرمایه گذاری در بخش گردشگری سبب تحول اقتصادی و اشتغال زایی در آن منطقه می شود، افزود: مسیرهای منتهی به اماکن تاریخی و گردشگری باید در اولویت تخصیص امکانات رفاهی، تفریحی و...باشد تا زمینه جذب گردشگر فراهم شود.

وی با اشاره به وجود اماکن تاریخی همچون تپه ارگ ومقبره تیموری در شیروان گفت: جاذبه های تاریخی هر منطقه روایت گر قدمت، فرهنگ و آیین آن منطقه است و مسئولین شهرستان باید در جهت شناساندن آن فعالیت، همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.

فرماندار شیروان خواستار برنامه ریزی دقیق و صحیح در جهت رونق بخشیدن به صنعت گردشگری شهرستان از سوی مسئولین ذی ربط شد.

قلعه اسرار، مقبره امام زاده حمزه الرضا، قصبه تاریخی هنامه و گبرخان، مقبره امام زاده عبدالرضا، قزلر قلعه شیروان و ده ها زیارتگاه دیگر و اماکن تاریخی، از دیگر آثار تاریخی شهرستان شیروان است.

شهرستان شیروان با جمعیتی بالغ بر 160 هزار نفر بعنوان دومین شهرستان بزرگ خراسان شمالی محسوب می شود.