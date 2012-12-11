محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتبار مدارک تحصیلی دانش آموختگان پردیسهای پولی دانشگاههای کشور در فرایند جذب، اظهار داشت: بر اساس قوانین، افرادی که از دانشگاههای معتبر و مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری همچین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانش آموخته می شوند، امکان جذب به عنوان هیأت علمی را دارند.

وی ادامه داد: برای پذیرش آن دسته از متقاضیانی که مدارکشان را از پردیسهای پولی دریافت کرده اند هیچ مانع حقوقی وجود ندارد.

به گفته رئیس مرکز جذب وزارت علوم، برخی دانشگاهها ممکن است در بررسی برای انتخاب و جذب افراد به عنوان هیأت علمی، متقاضیانی را که از طریق کنکور در دانشگاه قبول و سپس دانش آموخته شده اند به علت توانمندی بالا مورد پذیرش قرار دهند کما اینکه همین دسته از افراد در پردیسهای پولی هم دیده می شوند.

مردانی تاکید کرد: نکته مهم این است که هیأت جذب باید بر اساس ابلاغیه وزارت علوم به توانمندی علمی افراد توجه کرده و آنها را از این منظر مورد بررسی قرار دهند.