اجرای محدودیت ترافیکی در محور علی آباد - آزادشهر به مدت 20 روز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی گفت: به منظور تکمیل دوربرگردان شرق علی آبادکتول و اجرای گاردریل واقع در کیلومتر 3 محور علی آباد به آزادشهر از هجدهم آذر ماه به مدت 20 روز محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

وی گفت: همچنین انحراف ترافیک در کیلومتر 5 علی آباد به گرگان به منظور بازگشایی باند جنوبی کمربندی علی آبادکتول نیز طی این مدت محدودیت ترافیکی خواهد داشت.

کاهش جرایم در هر جامعه در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرم است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان کاهش جرایم در جامعه را در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرم دانست وگفت: بدون شناخت این عوامل و عدم آموزش همگانی نمی توان در سالم سازی یا نوسازی اجتماعی نقش مؤثری را ایفا کرد.

سرهنگ پاسدار عسگر ساوری، مشارکت مردم در تأمین امنیت را کلیدی ترین نقش و محوری ترین نقش پلیس را حفظ امنیت ذکر کرد.



وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم زمینه های حضور مردم در تولید امنیت را بیش از گذشته فراهم کنیم تصریح کرد: حضور به موقع پلیس در صحنه های جرم علاوه بر ارتقاء احساس امنیت موجب اعتماد عمومی به پلیس می شود .



مردم ، رسانه ها و پلیس سه ضلع مثلث امنیت در جامعه هستند



جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان با تأکید بر اینکه مردم ، رسانه ها و پلیس سه ضلع مثلث امنیت در جامعه هستند ‏،گفت:ارتباط مستمر این سه ضلع منجر به تولید و برقراری امنیت در کشور خواهد شد.



سرهنگ پاسدار سید کاظم موسوی در جمع فرماندهان و مسؤلان انتظامی استان، مردم ، رسانه ها و پلیس را سه ضلع مثلث امنیت در جامعه عنوان کردو گفت: تعامل و ارتباط مستمر این سه ضلع منجر به تولید و برقراری امنیت در کشور خواهد شد.



سرهنگ موسوی نقش رسانه ها را در تولید امنیت بی بدیل خواند و افزود: اگر بخواهیم از نقش رسانه ها در تولید و افزایش احساس امنیت سخن به میان بیاوریم باید بگوییم که اگر این نقش از نیروی انتظامی بیشتر نباشد کمتر هم نخواهد بود.