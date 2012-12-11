دستگاه های قضایی موضوع فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی را بررسی کنند

ابراهیم نکو، با بیان اینکه انتشار فایل صوتی مربوط به سخنان مهدی هاشمی موضوعی پیچیده ای است، گفت: این مساله چون به این صورت مطرح شده است و بازتابی هم در رسانه ها داشته است، نیاز به بررسی بیشتری دارد.

وی درخصوص صحت و یا ساختگی بودن این فایل گفت: اینکه ایا این مساله صورت گرفته یا نه معمولا در اینگونه مسائل دو نوع دیدگاه وجود دارد که قطعا برخی معتقدند که هاشمی این کار را انجام داده است و طرفداران وی نیز این موضوع را تکذیب می کنند؛ بالاخره برای اینکه واقعیت موضوع روشن شود، بایستی بررسی لازم انجام شود.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع، مساله بسیار پیچیده ای است و نه تنها باید دقیقا ان فایل صوتی که به مهدی هاشمی منتسب شده را کارشناسان با دقت مورد بررسی قرار دهند، بلکه بایستی علت قرار گرفتن این فایل در این برهه زمانی نیز مشخص شود زیرا اگر واقعا این فایل ساختگی باشد، وی باید فرصت پی گیری مساله وهمچنین دفاع از خود را داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان این مطلب که دستگاه های قضایی باید موضوع فایل منتسب به مهدی هاشمی را بررسی کنند، اظهار داشت: مردم نیز بایستی از واقعیت موضوع مطلع شوند و به طور قاطعانه و قانونی با این موضوع برخورد صورت گیرد.

نکو تصریح کرد: اگر هم این مساله صورت گرفته باشد باید بررسی لازم را انجام بدهند که با چه نگاهی وی این مسائل را مطرح کرده است و پشت پرده چه کسانی هستند و چه کسانی می خواهند از این مساله بهره برداری بکنند؛ خواست مردم در این زمینه برخورد و بررسی جدی است.

