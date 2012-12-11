تصاویر مسواک اولتراسوند/ پاکسازی دندانها با امواج صوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که مسواک های معمولی از مدتها پیش با نسخه های جدید مسواک های برقی که با لرزش سریع و سر سفید کننده گرانقیمت دندانها را تمیز می کنند جایگزین شده اند اما این مسواک ها نیز از همان ذرات ساینده خمیردندان استفاده می کنند که بر دندانها مالیده می شود تا پلاک ها را از بین ببرد.

اما محصول فناوری پیشرفته ای که از هفته گذشته در انگلیس به بازار عرضه شده است نخستین مسواک 100 درصد اولتراسوند جهان است.

برخی از فناوری های اولتراسوند در گذشته با طراحی های برقی ترکیب شده اند اما این نخستین بار است که فقط از فناوری اولترا سوند استفاده می شود و هیچ نیازی به حرکت دادن برس مسواک نیست.

این مسواک که "امی - دنت" نام دارد 86 میلیون موج صوتی متناوب را در دقیقه تولید کرده و فقط از این امواج برای تمیز کردن دندان استفاده می کند.

این محصول 79.95 پوند قیمت دارد و سازندگان آن مدعی اند ساطع شدن امواج اولتراسوند موجب شکل گیری میلیون ها حباب ریز به شکل یک خمیردندان خاص می شود.

این حباب های ریز آن قدر کوچک هستند که به فاصله بین دندانها و لثه راه یابند و باکتری ها و ته مانده های غذا را از بین ببرند. این به آن معناست که دیگر نیازی نیست مانند مسواک های معمولی، این مسواک جدید را در دهان حرکت دهید.

این فناوری همچنین هرگونه باکتری باقیمانده بر روی سر مسواک را از بین می برد.

از آنجا که مردم نمی توانند امواج اولتراسوند را احساس کنند، شرکت سازنده، لرزشی را به آن افزوده تا کاربر از فعالیت مسواک در دهان مطمئن شود.

پروفسور دامین والمسلی از انجمن دندانپزشکی انگلیس می گویند باید به منظور تایید کارایی و اثربخشی این مسواک آزمایش های مناسبی بر روی آن صورت گیرد.