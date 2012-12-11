وقفه در پیشرفت جوادآباد ورامین با زمزمه تقسیمات شهرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین با محرومیتهای متعددی روبروست که مردم این منطقه برای رفع کاستیها و تحقق خواسته های خود به نگاه ویژه مسئولان چشم دوخته اند.

جوادآباد یکی از محرومترین بخشهای استان تهران

جوادآباد یکی از محرومترین بخشهای استان تهران است که با وجود فعالیتهای چشمگیری که در طول دوران انقلاب اسلامی به ویژه دولتهای نهم و دهم در آن صورت گرفته، ‌هنوز گرد و غبار محرومیت از روی این بخش پاک نشده است.

مردم ولایتمدار جوادآباد از مسئولان درخواست دارند تا با نگاهی ویژه نسبت به رفع مشکلات این بخش اقدام کنند و با اقدامی ماندگار، ‌زمینه رشد و توسعه این منطقه را فراهم آورند.

وسعت این بخش یکهزار و 420 کیلومتر مربع است و بزرگترین بخش استان تهران محسوب می شود که تولیدات و محصولات کشاورزی برای استان تهران و استانهای مجاور از جمله قم، اصفهان، سمنان و ... را تأمین می کند.

با توجه به اینکه جوادآباد از بخشهای وسیع استان تهران است و بیشترین محصولات کشاورزی استان تهران از قبیل گندم، صیفی جات، جو، علوفه جات برای دامداری و ... را تأمین می کند، مسئولان باید توجه بیشتری را به این منطقه مبذول کنند.

مردم این بخش در صحنه های مختلف انقلابی همواره حضور داشتند و چند تن از جوانان دلاور خویش را نیز در قیام 15 خرداد سال 42 ورامین، تقدیم انقلاب و نظام کرده اند.

پیشرفت جوادآباد ورامین با تقسیمات شهرستانی دچار وقفه می شود

امام جمعه جواد آباد ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند پیشرفت این بخش اظهار داشت: بحث تقسیمات شهرستانی که قرار است برخی از روستاهای بخش مشمول آن شوند، سرعت پیشرفت بخش جواد آباد را بسیار کند و آرام خواهد کرد و پیشرفت این بخش را دچار وقفه می کند.

حجت الاسلام سید حسین حسینی افزود: مدتی است وعده آنتن اتصالی داده شده است که مطالعات آن انجام گرفته و در دست اقدام است و امیدواریم که سرعت بگیرد، البته با پیگیریهای فراوان قرار شد، جاده فعلی تعریض شود.

وی بیان داشت: همان طور که قبلاً گفته شده است بخش جوادآباد از آن منتفع می شود، البته مطالعات و تصمیمات قبلی غیر از این بود که با تلاشهایی که صورت پذیرفت و کمکهای خوب مسئولان به نتیجه خوب فعلی رسید.

امام جمعه جواد آباد ادامه داد: موضوع دیگر بحث تقسیمات شهرستانی بوده که قرار است، برخی از روستاهای بخش مشمول این تقسیمات شود که به نفع بخش نیست و مردم بخش امیدوارند که بخش رشد پیدا کند.

مسئولان تجدید نظر کنند

وی تصریح کرد: با این تصمیمات سرعت پیشرفت بخش بسیار کند خواهد شد، لذا از مسئولان ذیربط بخش و شهرستان درخواست می کنیم در رابطه با این موضوع تجدید نظر کنند.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: مردم بخش جوادآباد باید بدانند از مسئولان درخواست کرده ایم، این پراکندگی اقتصادی که در سطح بخش وجود دارد را در جوادآباد متمرکز کنند یعنی اینکه شهر جوادآباد محور باشد؛ این محور بودن را تقویت کنند که در توسعه جوادآباد نقش بسزایی دارد.

امام جمعه جوادآباد عنوان کرد: بحث تقسیمات شهرستانی را فعلاً نمی توانم بیشتر از این باز کنم و اگر قرار بود این موضوع باز شود مطرح می شد اما نسبت به این قضیه صحبتها و رایزنیهایی در حال انجام شدن است که اگر به نتیجه نرسیدیم در آینده مطرح می کنیم.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: با این طرح، چند روستا از بخش جوادآباد از شهرستان ورامین جدا شده و به شهرستان پیشوا اختصاص داده شود و در حال حاضر تمام تلاش بر این است که روستاهای نزدیک پیشوا به آن شهرستان محلق شود و به جوادآباد چیزی اضافه نخواهد شد و فقط بسیاری از امکانات را این بخش از دست می دهد و روستایی جایگزین این روستاها نمی شود.

وی ادامه داد: این امر، به ضرر بخش است و باعث کاهش جمعیت می شود که بر روی بسیاری از برنامه ها تأثیر می گذارد و بودجه هایی که اختصاص به این بخش داده می شود، دچار مشکل خواهد شد که مردم جوادآباد کاملاً مخالف هستند.

امام جمعه جوادآباد بیان کرد: وقتی جایی بخش شد، باید توسعه پیدا کند نه اینکه آنجا را بخش کنند و بعد چند تا روستا را از آن بگیرند که این کاملاً با تقسیمات اولیه و شعارهایی که داده می شد، منافات دارد.

تقسیمات شهرستانی اعتراض مردم را در بر خواهد داشت

رئیس شورای شهر جوادآباد نیز در خصوص تقسیمات شهرستانی به خبرنگار مهر گفت: روستای "سلمان آباد" و "محمدآباد" را می خواهند از بخش جوادآباد منفک کنند که نمی دانم هدف از این کار چیست؟ اگر قرار باشد این روستاها از بخش جواد آباد جدا شود، دیگر بخش جواد آباد معنا پیدا نمی کند.

رضا عرب ادامه داد: مسئولان بدانند که شورای شهر، امام جمعه و اهالی بخش جوادآباد به طور کلی با این رویه و امر مخالف هستند که اگر این کار انجام شود، اعتراض مردم را در بر خواهد داشت؛ این صحبت زمان زیادی است که مطرح شده که هر از چند گاهی مطرح و مخالفتها با آن اعلام می شد که اکنون همه از این موضوع ناراحت هستند و از مسئولان امر درخواست می کنیم که این کار انجام نشود چون با منفک شدن روستاهای سلمان آباد و محمدآباد، دیگر بخش جواد آباد معنا پیدا نمی کند.

وی یادآور شد: از زمان بحث شهرستان شدن پیشوا این موضوع مطرح شد که این دو روستا به این شهرستان منتقل شود که مخالفت شد و اکنون نیز این مخالفت وجود دارد، واقعاً نمی دانم هدف از منفک کردن این دو روستا از بخش چیست! آیا خدمت رسانی است یا اینکه به منطقه ضربه بزنند؟

درخواست از استاندار تهران برای جلو گیری از تقسیمات شهرستانی

رئیس شورای شهر جوادآباد اضافه کرد: از مرتضی تمدن استاندار تهران درخواست می کنیم که این کار انجام نشود، چون تمام مردم و مسئولان این بخش با این طرح مخالف هستند؛ بخش جواد آباد از لحاظ دامداری و کشاورزی بسیار گسترده است و بسیاری از نیازهای دامی و کشاورزی استان تهران را تأمین می کند، مسئولان به جای پرداختن به منفک کردن این بخش به مشکلات دامداران و کشاورزان این بخش بپردازند.

بخشدار جواد آباد نیز در زمینه تقسیمات شهرستانی مورد اشاره به خبرنگار مهر گفت: این موضوع فعلاً قضیه خاصی نبوده و فقط یکسری صحبتها در میان مردم بود که شاید روستای "محمد آباد" از بخش جوادآباد جدا شود و فقط در همین حد بوده است.

سعید بختیاری افزود: شنیدیم که شورا و دهیاری روستای "محمد آباد" پیگیر این بوده اند که این روستا به دلیل نزدیک بودن به شهرستان پیشوا به این شهرستان منتقل شود و فعلاً خبر موثق تری ندارم.

حدود 50 درصد بودجه ای که بخش جوادآباد اختصاص داده شده در این روستاها هزینه می شود

رئیس شورای اسلامی بخش جوادآباد نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: قرار است روستاهایی از قبیل "سلمان آباد"، "محمدآباد"، "قلعه بلند"، "حسن آباد کوه گچ" از بخش جوادآباد جدا شده و به شهرستان پیشوا اختصاص داده شود و از طرفی روستاهای "آجربست" و "موسی آباد بختیاری" از بخش جوادآباد جدا شده و به بخشداری مرکزی شهرستان ورامین الحاق شود.

جعفر منصوری خواه افزود: اگر این مسئله صورت بگیرد، دیگر بخشی از جوادآباد باقی نمی ماند، روستاهای پر جمعیت جوادآباد؛ "موسی آباد بختیاری"، "محمدآباد عربها"، "سلمان آباد" و "قلعه بلند" هستند که حدود 50 درصد بودجه ای که بخش جوادآباد اختصاص داده شده در این روستاها هزینه می شود.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد این روستاها جدا شوند، آمار جمعیت جوادآباد حدود یک سوم و شاید بیشتر، پایین می آید و از طرفی ممکن است، براساس پایین آمدن آمار جمعیتی اداره آموزش و پرورش جوادآباد تعطیل شود و به تبع آن مراکز بهداشتی از این بخش گرفته شود، یعنی آمار جمعیتی اقتضا نکند که جوادآباد مرکز شبانه روزی بهداشتی داشته باشد.

با تقسیمات شهرستانی از جواد آباد بخشی نمی ماند

رئیس شورای اسلامی بخش جوادآباد ادامه داد: با این جداسازی مخالف هستم، چون به عنوان مسئول شورای بخش جوادآباد وظیفه اصلی حراست و حفاظت از منافع بخش را داریم؛ مشخص نیست، مسئولان چه هدفی از این تقسیمات دارند چون دیگر بخشی باقی نمی ماند.

وی عنوان داشت: جوادآباد در سال 1352 بخش شده است که در آن زمان سه بخش در ورامین وجود داشت؛ بخش جوادآباد، بخش مرکزی و بخش پاکدشت که اکنون وضعیت شهرستان پاکدشت چگونه شده و جوادآباد چگونه است؟ در حق جوادآباد از سال 1352 به بعد که بخش شناخته شده در سطح شهرستان ورامین ظلم شده است.

منصوری خواه اضافه کرد: کاری برای عمران و آبادانی بخش جوادآباد صورت نگرفته است در صورتی که تمام اینکه شهرستان ورامین به عنوان قطب کشاورزی جنوب شرق استان تهران شناخته و معرفی شده، به خاطر بخش جوادآباد است.

وی یادآور شد: در گلوگاه سه راه ورامین از زمانی که محصولات کشاورزی برداشت می شوند اگر 10 ماشین از فرآورده های کشاورزی به سمت تهران برود، هشت تا ماشین آن حتماً از بخش جوادآباد است، اما با توجه به اینکه عمده تولیدات کشاورزی و دامی از سطح بخش جوادآباد بوده، توجه زیادی به این بخش نشده است.

بهتر است به جای شهر به جوادآباد، دهستان بگویند!

عضو شورای بخش جوادآباد نیز در رابطه با تقسیمات شهرستانی جدید به مهر گفت: اطلاعات کافی ندارم ولی این را می دانم که بخش جوادآباد قرار بوده شهرستان شود ولی علاوه بر اینکه شهرستان نیست و نشده، حالا می خواهند برخی روستاها را از آن جدا کنند.

مجتبی اردستانی افزود: جوادآباد یک منطقه بسیار وسیع و گسترده از نظر تولیدات گوشت سفید و قرمز و غلات بوده که بزرگترین بخش در استان تهران است؛ اکنون روستاهای پر جمعیت بزرگترین بخش استان تهران را علاوه بر اینکه آبادانی کاملی ندارد، می خواهند را از این بخش جدا کنند که به این ترتیب تراکم جمعیت این بخش پایین می آید و به آموزش و پرورش لطمه می زند؛ در این صورت بهتر است به جوادآباد به جای شهر، دهستان بگویند.

وی اظهار داشت: کاملاً مخالف این کار هستیم، چرا باید اینقدر حریم بخش را تنگ و تنگ تر کنند و از حریم آن کاسته شود؟ باید این بخش گسترده شود ولی می بینیم که در حال حاضر نیز آبباریک مدعی این جدا شدنهاست؛ تابع امر و قانون هستیم ولی جوادآباد سزاوار این برنامه نیست و این موضوع در حدود یکی، دو سال است که در حال پیگیری بوده و از مسئولان توقع داریم این کار را انجام ندهند.

حسن بختیاری بخشدار سابق جوادآباد نیز در خصوص این تقسیمات به خبرنگار مهر گفت:طبق اطلاعاتی که دارم، قرار است تعدادی از روستاها به پیشوا و تعدادی به بخش مرکزی ورامین ملحق شوند؛ این موضوع برای مدتی قبل است که برای به حد نصاب رسیدن جمعیت شهرستان پیشوا، تعدادی به روستاهای این شهرستان اضافه شود و برخی روستاها مانند "سرگل و گلعباس" چون فاصله دورتری به شهرستان پیشوا دارند و نمی توانند خدمات دهند، به بخش مرکزی ورامین ملحق می شوند.

به هر حال با توجه به محرومیتهای متعددی که در بخش وسیع جوادآباد وجود دارد، شایسته نیست با مطرح شدن چنین حاشیه هایی، وعده های داده شده برای پیشرفت و توسعه وسیع ترین بخش استان تهران در چند ماه اندک پایانی دولت دهم به فراموشی سپرده شود.

علیرضا مهدی زاده