یخ گردشگری زمستانی اردبیل باز نمی شود/ بی توجهی به ظرفیتها

به گزارش خبرنگار مهر، قابلیتهای طبیعی، پیشینه تاریخی، شرایط جغرافیایی و اقلیمی، آبگرمهای معدنی، تله کابین، پیستهای اسکی روی برف و... اردبیل را مستعد تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری دنیا به صورت دائمی کرده است.

پیستهای اسکی مناطق آلوارس و اندبیل، آبهای گرم معدنی، تله کابین، موزه های تاریخی، کوهستانی بودن و طبیعت گردی زمستانی این استان از جمله امکانات گردشگری است که به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب ناشناخته مانده و معرفی نمی شود.

امروزه برخلاف تصور عام گردشگری زمستانی منحصر به اسکی روی برف خلاصه نشده و در کشورهای پیشرفته به چنان زیرمجموعه‌های متنوعی دست یافته که می تواند گردشگری هر منطقه ای را متحول کند. اسنوموبیل، هتلهای یخی، راهپیمایی برفی، ساخت مجسمه‌های یخی و کمپهای زمستانی از جمله این زیر مجموعه ها بوده که ظرفیت آن در استانی به مانند استان سردسیر اردبیل کاملا فراهم است.

کارشناسان گردشگری معتقدند در صورتی که برنامه های پیشنهادی و مصوب این حوزه با جدیت پیگیری شده و در ادامه تبلیغ و اطلاع رسانی شود می توان به تحقق گردشگری زمستانی در این استان به عنوان یکی از مستعدترین استانهای کشور در فصل زمستان امیدوار بود.

غفلت از قابلیت جشنواره های زمستانی

پیست اسکی آلوارس سرعین

یک کارشناس گردشگری معتقد است حوزه گردشگری اردبیل بیش از حد معمول به آمار و ارقام فصلی این حوزه توجه داشته و به وضعیت برنامه های اجرایی و ظرفیتهای سایر فصول پرداخت محدودی دارد.

نادر وطن خواه در گفتگو با خبرنگار مهر روند گردشگری استان صرفا با ارائه اعداد و ارقامی که در بسیاری مواقع همخوانی ندارد تداوم نخواهد یافت، گفت: در حال حاضر با وجود ظرفیتهای نادر و قابل توجه گردشگری زمستانی این استان مغفول مانده و برنامه مدونی نیز برای آن اجرا نمی شود.

وی ناتمام ماندن طرحهای اجرایی و یا بی توجهی به اجرای پروژه های اجرایی را از مهمترین موانع توسعه گردشگری زمستانی استان دانست و ادامه داد: از جمله مهمترین این برنامه ها برگزاری جشنواره و تورهای زمستانی است که با وجود برگزاری در چند دوره به دلیل فرم نمایشی اجرا نتوانسته است استعدادهای گردشگری زمستانی اردبیل را معرفی کند.

این کارشناس با بیان اینکه برنامه های معرفی و تبلیغ قابلیتهای گردشگری طراحی مناسب و عمیقی نداشته و کارشناسی نمی شود، متذکر شد: نمی توان از برنامه ای که صرفا به دلیل قطور کردن کارنامه عملیاتی طراحی شده انتظار داشت صنعت گردشگری را احیا کند.

پیست اسکی اندبیل طرحی برای تمرکز زدایی امکانات

یکی دیگر از پروژه های زیر بنایی که مورد بی توجهی واقع شده پیست اسکی اندبیل در شهرستان خلخال است. تفرجگاه اندبیل خلخال معروف به گردشگاه "میرعادل" در هفت کیلومتری شهر خلخال واقع شده و با برخورداری از جنگلهای انبوه و چشمه های طبیعی یکی از مناطق دیدنی این شهرستان محسوب می شود.

به اعتقاد کارشناسان گردشگری و شهروندان این شهرستان تجهیز این منطقه به تله کابین و تله اسکی، خلخال را از منطقه گردشگری فصلی به منطقه گردشگری دائمی تبدیل خواهد کرد، طرحی که همچنان در حد آرزو مانده است.

کارشناسان این حوزه مهم اقتصادی بر این باورند این منطقه که هم اکنون شاهد حضور گردشگران فصلی است با نصب تله کابین و تله اسکی و سایر امکانات ورزشی و تفریحی می تواند نقش موثری در توسعه گردشگری زمستانی این شهرستان داشته باشد.

مجموعه گردشگری دریاچه شورابیل اردبیل

اما عدم توجه و عدم سرمایه گذاری مطلوب برای توسعه این منطقه گردشگری و تبدیل آن به محلی مناسب برای جذب توریسم و افزایش درآمد و اشتغالزایی، تحقق آن را به رویایی برای مردم منطقه تبدیل کرده است.

تجهیزات این تله کابین در سال 76 با صرف اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال توسط شهرداری خلخال خریداری شده و بلااستفاده مانده بود، بطوریکه فرماندار سابق خلخال پیش از این تاکید داشت که تجهیزات این تله کابین فرسوده شده و راه اندازی مجدد آن مستلزم خرید دوباره تجهیزات است.

پیش از این خبرگزاری "مهر" در خصوص بلاتکلیفی و عدم اجرای طرح گردشگری تله کابین اندبیل خلخال پس از 14 سال گزارشی درج کرد که پس از بررسی و پیگیری مشخص شد در طی این مدت زمین مورد نیاز برای اجرای طرح واگذار نشده بود.

این پروژه از جمله مهمترین طرحهای استان در این حوزه بود که با معرفی قابلیتهای شهرستان خلخال از تمرکز گردشگری در شهرستان سرعین جلوگیری می کرد.

پیستهای اسکی فرصتی برای احیا گردشگری استان

علاوه بر منطقه گردشگری زمستانی آلوارس سرعین و اندبیل خلخال، مسئولان این استان از راه اندازی تله کابین سرعین به آبگرم قوتورسویی در شهرستان مشگین شهر برای رونق گردشگری در استان خبر داده اند.

هدف از احداث تله کابین در این منطقه اتصال و رونق گردشگری مناطق گردشگری استان عنوان شده است، طرحی که اگر عملیاتی و اجرا شود توسعه صنعت گردشگری استان را تا حدودی در فصول مختلف سال می تواند تضمین کند.

با این حال استاندار اردبیل، سرعین را مرکز ثقل صنعت گردشگری استان می داند و تاکید دارد، وجود 11 آبگرم در این شهرستان موجب ورود سالانه بیش از شش میلیون مسافر به این شهر شده که بیشترین تعداد مسافران ورودی در بین شهرستانهای استان را دارد.

اکبر نیکزاد معتقد است صنعت توریسم یکی از مولفه های مهم کشورها برای درآمدزایی است و برخی از کشورها که نصف ظرفیت گردشگری ایران را ندارند به اندازه چند برابر درآمد نفت کشور از صنعت توریسم درآمدزایی می کنند که نشان از نگاه اقتصادی آنها به این حوزه است.

بازیهای زمستانی در اردبیل

به گفته وی اردبیل هنوز با جایگاه واقعی خود در صنعت توریسم فاصله دارد و مسئولان باید تلاش کنند استان را به جایگاه مطلوب خود برسانند تا شاهد ورود مسافران داخلی و خارجی در تمام فصول سال به اردبیل باشیم.

ضرورت بازنگری در نگاه تک قطبی به گردشگری اردبیل

نگاه تک بعدی به صنعت گردشگری موجب شده متولیان تنها در ایام عید و ابتدای فصل تابستان در صفحه تلویزیون ظاهر شده و آمار خود را ارائه کنند و در سایر فصول سال برنامه ای برای گردشگری استان نداشته باشند.

یکی از مهمترین دلایل سفر یک گردشگر به منطقه تبلیغ و اطلاع رسانی است، اما به عقیده کارشناسان حداقل در این حوزه نمی توان نمره قابل قبولی را به رسانه های استان بویژه صدا و سیما داد.

یکی از کارشناسان حوزه گردشگری استان اردبیل در این زمینه معتقد است فارغ از ورود گردشگران به استان و سرعین برای استفاده از آبگرمها، درصد اندکی از آنها از طریق تبلیغات برون محیطی به استان سفر می کنند.

محمد رضا نعمتی با اشاره به تحقیقات میدانی صورت گرفته در خصوص تاثیر تبلیغات و معرفی استان در تعداد مسافرتهای انجام شده درصد آن را ناچیز توصیف کرد.

وی افزود: اردبیل به دو دلیل عمده طبیعی و آب و هوایی برای گردشگر جذابیت دارد و در پاسخ گردشگران به علت انتخاب اردبیل برای مسافرت عواملی از قبیل سکونت اقوام نزدیک در این استان، گذر از استان برای مقاصد دیگر و یا معرفی دوستان بیش از عوامل دیگر دیده می شود و درصد اندکی با تبلیغات و آشنایی کامل با امکانات و ویژگیهای این استان سفر کرده اند.

رادیو گردشگر سرعین که برای معرفی ظرفیت و قابلیتهای این شهرستان و نیز استان راه اندازی شده بود، یکی دیگر از پروژه های اطلاع رسانی با هدف اتصال شبکه ای نقاط گردشگری سراسر استان بود که هم اکنون اطلاع دقیقی از فعالیت آن اعلام نشده است. به نظر می رسد این رادیو نیز به مانند گردشگری استان فصلی باشد.

گردشگری اردبیل پولساز نیست

نکته دیگر در خصوص گردشگری استان غفلت از قابلیت این حوزه در درآمدزایی منطقه است. با وجود اینکه گردشگری دومین صنعت پولساز دنیا محسوب می شود بی توجهی به این مهم موجب شده این صنعت در اردبیل سودآور نبوده و تاثیر چندانی در اقتصاد منطقه نداشته باشد که علل متعددی از جمله فصلی بودن و ماندگاری کم گردشگران برای آن عنوان می شود.

بازیهای زمستانی در اردبیل

به عقیده کارشناسان گردشگری صنعت توریسم علاوه بر اینکه می تواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدزایی در استان تاثیر گذار باشد با ورود صنایع مرتبط به خود این توانایی را دارد که زمینه های اقتصادی استان را متحول کند.

اما بی توجهی به توانمندیهای این صنعت بویژه در زمینه گردشگری زمستانی موجب شده اردبیل در گروه شش استان گردشگری کشور واقع شود و در عین حال رتبه قابل توجهی در تعداد گردشگران خود نداشته باشد بویژه این آمار در میزان سودآوری و تاثیر آن در اقتصاد منطقه ناچیز بوده و قابل تامل است.

با وجود اینکه مسئولان اظهار می کنند استان اردبیل بعد از خراسان رضوی دومین استان سرمایه گذاری شده در صنعت گردشگری است، اما نگاه اجمالی به خروجی این حوزه در سالهای اخیر نشان از پیشرفت توریسم در سایه گذر زمان و نه تدابیر کارشناسی دارد.

خروج از بن بست گردشگری فصلی و توسعه آن در تمام فصول بویژه در فصل زمستان که به دلیل شرایط جوی اردبیل در این زمینه از ظرفیت بالایی برخوردار است، می تواند گردشگری این استان را از ارائه آمار و ارقام صرف در تابستان به یک صنعت اقتصادی تبدیل کرده و زمینه توسعه آن را فراهم کند.



گزارش: ونوس بهنود