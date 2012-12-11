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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۸:۵۱

علوانی عنوان کرد:

نقش مناسب خبرنگاران و مستندسازان آبادانی در استقبال از کاروان سفینه النجاه

نقش مناسب خبرنگاران و مستندسازان آبادانی در استقبال از کاروان سفینه النجاه

آبادان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان گفت: خبرنگاران و مستند سازان آبادانی نقشی عالی در اطلاع رسانی و ثبت ورود کاروان سفینه النجاه ایفا کردند.

فرهاد پورغراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشت گروه مستندساز آبادانی با حضور در مسیر ورود و حرکت کاروان سفینه النجاه ضریح اباعبدالله الحسین(ع) به آبادان، شور حسینی مردم ولایتمدار این شهرستان را به تصویر می کشند.

پورغراوی علوانی افزود: این تصویر برداران در گروه های سه نفره متشکل از جوانان مستندساز آبادانی از سوی این اداره انتخاب و برای به تصویر کشیدن حضور شهروندان و لحظه به لحظه ورود این ضریح مطهر فعالیت خود را شروع کردند.
 
وی گفت: چهار عکاس توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان برای تصویر برداری از ورود و استقبال زوار و شهروندان آبادانی فعالیت دارند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان افزود: انجمن سینمای جوان آبادان نیز همپای گروه های عکاس و مستند ساز شور حسینی مردم آبادن را به تصویر می کشند.

علوانی افزود: ثبت لحظات شور حسینی و واقعه تاریخی ورود ضریح جدید حضرت امام حسین (ع) به آبادان اقبالی بوده که نصیب مستندسازان آبادانی شده است.
 
وی در پایان از حضور موثر خبرنگاران این شهرستان در این مراسم قدردانی کرد و افزود :این افراد نیز لحظه به لحظه آخرین اخبار و گزارشات را در این زمینه به اطلاع عاشفان آقا ابا عبدالله الحسین (ع) رساندند.
 
کد مطلب 1763128

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