نقش مناسب خبرنگاران و مستندسازان آبادانی در استقبال از کاروان سفینه النجاه

فرهاد پورغراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشت گروه مستندساز آبادانی با حضور در مسیر ورود و حرکت کاروان سفینه النجاه ضریح اباعبدالله الحسین(ع) به آبادان، شور حسینی مردم ولایتمدار این شهرستان را به تصویر می کشند.

پورغراوی علوانی افزود: این تصویر برداران در گروه های سه نفره متشکل از جوانان مستندساز آبادانی از سوی این اداره انتخاب و برای به تصویر کشیدن حضور شهروندان و لحظه به لحظه ورود این ضریح مطهر فعالیت خود را شروع کردند.

وی گفت: چهار عکاس توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان برای تصویر برداری از ورود و استقبال زوار و شهروندان آبادانی فعالیت دارند.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان افزود: انجمن سینمای جوان آبادان نیز همپای گروه های عکاس و مستند ساز شور حسینی مردم آبادن را به تصویر می کشند.



علوانی افزود: ثبت لحظات شور حسینی و واقعه تاریخی ورود ضریح جدید حضرت امام حسین (ع) به آبادان اقبالی بوده که نصیب مستندسازان آبادانی شده است.

وی در پایان از حضور موثر خبرنگاران این شهرستان در این مراسم قدردانی کرد و افزود :این افراد نیز لحظه به لحظه آخرین اخبار و گزارشات را در این زمینه به اطلاع عاشفان آقا ابا عبدالله الحسین (ع) رساندند.

