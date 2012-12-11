به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات شباویز به عنوان نماینده ملی «بنیاد هنر کتابآرایی آلمان» در سال 2012 میلادی نیز عهدهدار انتخاب «زیباترین کتاب» ایران برای شرکت در این مسابقه جهانی شده است.
در فراخوان این مسابقه از همه علاقهمندان دعوت شده است یک نسخه از کتابهای واجد شرایط زیر را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 30 آذر ماه به دفتر انتشارات مذکور ارسال کنند:
1ـ کتابها باید از دی ماه 1389 به بعد منتشر شده باشند. 2ـ کتابها باید اصالتاً ایرانی باشند و از نظر گرافیک، طراحی، تصویرگری و به طور اخص زیبایی کلی قابلیت ارایه در این مسابقه بینالمللی را داشته باشند. 3ـ عنوان، ناشر، نویسنده، طراح، تصویرگر، چاپخانه، تاریخ انتشار و قیمت کتابها باید در هر کتاب چاپ شده باشد. 4ـ در صورتی که نام ویراستار در شناسنامه کتاب ذکر نشده است، روی برگهای نام ویراستار نوشته شود. 5ـ موضوع کتابها یکی از هفت مورد زیر باید باشد (
ادبیات ـ غیرداستانی و علمی ـ هنر و عکاسی ـ کودک و نوجوان ـ درسی و آموزشی ـ کتابشناسی ـ کاتالوگ و کارهای متفرقه و 6ـ اطلاعات مندرج در موارد 3 و 4 بالا به زبان انگلیسی، به همراه نشانی کامل انگلیسی شرکت کننده با نسخهای از کتاب ارسال شود.
کتابهای انتخاب شده برای شرکت در مسابقه بینالمللی «زیباترین کتاب» به آلمان ارسال خواهند شد. در این مسابقه تمام کشورهای جهان، بهترینهای خود را شرکت میدهند و کتابهای منتخب، سهمیه ایران برای حضور در مسابقه خواهند بود.
برندگان مسابقه در نمایشگاه لایپزیک (14 تا 17 ماه مارس 2013 برابر با 24 تا 27 اسفند ماه 1391) اعلام خواهند شد.
همچنین در نمایشگاه کتاب فرانکفورت (9 تا 13 ماه اکتبر 2013 برابر با 18 تا 22 مهر ماه 1392) در غرفه مخصوص این بنیاد به نمایش درخواهند آمد.
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