برگزاري نخستين كنگره بين المللي ليزر و سلامتي زيبايي

به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر حبيب انصارين با بيان اينكه اين كنگره با شركت استادان داخلي و خارجي از كشورهاي انگلستان ، روسيه، لهستان ، ايتاليا، آلمان و اتريش برگزار مي شود، افزود: از اهداف برگزاري اين كنگره آشنايي هر چه بيشتر همكاران پزشك با دستگاه ليزر كم توان و معمولي براي درمان بيماريهاست.

وي گفت: ليزر در پزشكي و سلامت و زيبايي عمده محور مقالات ارايه شده در اين كنگره بين المللي است.

دبير علمي كنگره با اشاره به وجود 8 امتياز بازآموزي براي پزشكان عمومي و متخصصين، يادآور شد: كارگاههاي متعددي چون مو، جراحي ، جوان كردن ، ترميم زخم و اعمال جراحي با كمك ليزر در طي روزهاي كنگره برگزار خواهد شد.

وي اظهار داشت : متاسفانه تبليغات سوء و خلاف واقع توسط عده اي معدود در رسانه هاي گروهي در ارتباط با كاربرد ليزر سبب گمراهي افكار عمومي شده كه مي تواند از دو جنبه مضر باشد از يك طرف سبب هدر رفتن پشتوانه اقتصادي كشور براي خريد دستگاههاي گران قيمت و از سويي سبب ايجاد عوارض متعدد شود كه نهايتا منجر به از بين رفتن اعتماد بيماران به كاربرد اين ابزار درماني مهم شود.