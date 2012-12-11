ضریح مطهر آبادان را لبریز از عشق امام حسین(ع) کرد

حجت الاسلام عبدالله محمدی اصفهانی در حاشیه استقبال مردم آبادان از ضریح جدید حرم امام حسین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محل استقرار ضریح مذکور افزود: در زمان حاضر این ضریح در میان دو رودخانه بهمنشیر و اروند مستقر شده که سر چشمه این دو رودخانه از فرات است.

وی با اشاره به نیم میلیون نفر زائری که روز دوشنبه در آبادان برای استقبال از ضریح آمده اند، افزود: یک روز جمعیت بین دو نهر تنها 72 نفر بودند ولی امروز بیش از نیم میلیون زایر برای استقبال آمده اند.



محمدی اصفهانی ادامه داد: دشمنان حسین ابن علی(ع) فکر می کردند با کشتن امام حسین(ع) می توانند شمع وجود آن حضرت را خاموش کنند ولی امروز مردم آبادان و خوزستان با حضور خود نشان دادند که چنین نیست و نخواهد شد.



امام جمعه آبادان یادآور شد: امام حسین(ع) بر افکار پوسیده آنانی که فکر می کردند با بریدن سر حسین و اسارت زینب تاریخ حسینی را در هم خواهند پیچید، خندید.



محمد اصفهانی ادامه داد: در روز قیامت رسول خدا(ص) هر آن کس را که برای حسین(ع) گریسته است را شفاعت می کند.



وی گفت: آبادان در نقطه ای از جغرافیا قرار دارد که نسیم کربلا بر آن می وزد.

