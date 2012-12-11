به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در جمع مردم مناطق زلزله زده در زلزله اخیر کرمان با بیان اینکه این زلزله خسارت زیادی وارد نکرده است و فقط تعدادی از واحدهای مسکونی قدیمی دچار ترکخوردگی شدهاند؛ اظهار داشت: هیچ محدودیتی در اعطای تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی در مناطق زلزلهزده کرمان وجود ندارد؛ و وام مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
وی همچنین با اشاره به زلزلهی اخیر، تصریح کرد: خوشبختانه ستاد بحران با همکاری سایر دستگاههای عضو ستاد از جمله فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و بنیاد مسکن بلافاصله اقدامات لازم را انجام دادهاند.
نجار افزود: خداوند را شاکریم این زمین لرزه باتوجه به شدت ریشتر آن، هیچگونه تلفات جانی و مالی در بر نداشته است.
استاندار کرمان از مناطق زلزلهزده بخش کوهپایه کرمان از جمله روستاهای ده لوءلوء و وامقآباد بازدید کرد و با حضور در تعدادی از واحدهای مسکونی از نزدیک در جریان خسارتهای زلزله قرار گرفت.
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