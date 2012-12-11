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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۸:۴۳

نجار:

تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی در مناطق زلزله‌زده کرمان به متقاضیان اعطا می شود

تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی در مناطق زلزله‌زده کرمان به متقاضیان اعطا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان گفت: هیچ گونه محدودیتی برای اعطاء تسهیلات به مناطق زلزله زده وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در جمع مردم مناطق زلزله‌ زده در زلزله اخیر کرمان با بیان این‌که این زلزله خسارت زیادی وارد نکرده است و فقط تعدادی از واحدهای مسکونی قدیمی دچار ترک‌خوردگی شده‌اند؛ اظهار داشت: هیچ محدودیتی در اعطای تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی در مناطق زلزله‌زده کرمان وجود ندارد؛ و وام مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به زلزله‌ی اخیر، تصریح کرد: خوشبختانه ستاد بحران با همکاری سایر دستگاه‌های عضو ستاد از جمله فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و بنیاد مسکن بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

نجار افزود: خداوند را شاکریم این زمین لرزه باتوجه به شدت ریشتر آن، هیچ‌گونه تلفات جانی و مالی در بر نداشته است.

استاندار کرمان از مناطق زلزله‌زده بخش کوهپایه کرمان از جمله روستاهای ده لوءلوء و وامق‌آباد بازدید کرد و با حضور در تعدادی از واحدهای مسکونی از نزدیک در جریان خسارت‌های زلزله قرار گرفت.
 

کد مطلب 1763149

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