به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در جمع مردم مناطق زلزله‌ زده در زلزله اخیر کرمان با بیان این‌که این زلزله خسارت زیادی وارد نکرده است و فقط تعدادی از واحدهای مسکونی قدیمی دچار ترک‌خوردگی شده‌اند؛ اظهار داشت: هیچ محدودیتی در اعطای تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی در مناطق زلزله‌زده کرمان وجود ندارد؛ و وام مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به زلزله‌ی اخیر، تصریح کرد: خوشبختانه ستاد بحران با همکاری سایر دستگاه‌های عضو ستاد از جمله فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و بنیاد مسکن بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

نجار افزود: خداوند را شاکریم این زمین لرزه باتوجه به شدت ریشتر آن، هیچ‌گونه تلفات جانی و مالی در بر نداشته است.

استاندار کرمان از مناطق زلزله‌زده بخش کوهپایه کرمان از جمله روستاهای ده لوءلوء و وامق‌آباد بازدید کرد و با حضور در تعدادی از واحدهای مسکونی از نزدیک در جریان خسارت‌های زلزله قرار گرفت.

