به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «میبخشم ولی فراموش نمیکنم» اولین کتاب چاپ شده از افسانه نیکپور است که با استقبال جامعه کتابخوان رو به رو شده است.
این کتاب 509 صفحهای را انتشارات آبی اواخر سال 90 در قطع رقعی و با جلد شومیز منتشر کرد که به فاصله 3 ماه به چاپ دوم رسید و اکنون هم در آستانه چاپ سوم قرار گرفته است.
داستان کتاب «می بخشم ولی فراموش نمیکنم» در مورد ماهان دختری که در بچگی پدر و مادرش را از دست داده و به همراه مادربزرگ و عمهاش زندگی میکند. او یک دوست صمیمی به نام کیانا دارد که هر دو در دانشگاه گرافیک میخوانند. در ادامه داستان ماجراهایی پیش میآید، از جمله اینکه زنی ماهان را برای پسرش که در آمریکا ساکن است، خواستگاری میکند و این موضوع روال زندگی ماهان را تغییر میدهد و ...
نویسنده در رمان «میبخشم ولی فراموش نمیکنم» توانسته خواننده را همراه ماهان به نیویورک برده و او در لحظه، لحظه زندگی قهرمان داستان، شریک کند.
نسخههای چاپ دوم این رمان پرفروش رو به اتمام است و قرار است در آینده نزدیک چاپ سوم آن هم روانه بازار شود.
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