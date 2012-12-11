124 روز در همدان یخبندان است/سرایداران مدارس آموزش ببینند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق عصر دوشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان عنوان کرد: دستگاه ها و نهادهای مختلف خدمت رسانی باید در این زمان نهایت تلاش خود را در تامین سوخت روستاها، مدارس و نانوایی ها، آماده سازی راه های ارتباطی و آب و برق مصرفی شهروندان شهرستان همدان بکار گیرند و امور را به طور دقیق مدیریت کنند.

وی از سازمان ها و ادارات برق، گاز و امور آب شهرستان همدان خواست که با ارائه آمار و نمودار،وضعیت میزان مصرف و سرانه شهرستان همدان را مشخص کنند تا از این طریق بتوان جایگاه این شهرستان را در منطقه و کشور بررسی کرد.

12 نقطه حادثه خیز در شهرستان همدان شناسایی شد

قهرمانی مطلق با اشاره به وجود 12 نقطه حادثه خیز در شهرستان همدان افزود: اداره راه و شهرسازی باید در ایام یخبندان برای مناسب سازی و آماده سازی راه های ارتباطی برون شهری نهایت تلاش خود را بکار گیرد و از راه های روستایی نیز غافل نشود و به این راه ها نیز در ایام برف و یخبندان توجه شود.

وی ادامه داد: اداره غله شهرستان همدان نیز با در نظر گرفتن امکان یخبندان و بسته شدن احتمالی راه ها میزان آرد مناسب برای 10 روز نانوایی های شهری و 15 روز نانوایی های روستایی را تامین و در اختیار آنان قرار دهد.

فرماندار همدان همچنین با اشاره با حادثه اخیر آتش سوزی در مدرسه پیرانشهر خواستار توجه و دقت بیشتر مدیران آموزش و پرورش به مدارس خصوصا در فصل سرما شد.

سرایداران مدارس با روش مقابله با حوادث آشنا شوند

وی افزود: مدیران و سرایداران مدارس باید با مباحث مختلف حوادث و روش مقابله با آنها آشنا شوند تا بتوانند با آموزش های لازم در این زمینه نهایت تلاش خود را بکار گیرید و از وقوع چنین حوادث تاسف باری جلوگیری شود.

وی با اشاره به روستاهای پرجمعیت نیز گفت: روستاهای پر جمعیت نیازمند ارائه خدماتی هستند که در شهرها انجام می شود که لازم است در این زمینه معابر روستاهای پرجمعیت نیز برف روبی شود.

وی در پایان خواستار برگزاری میزگردی در صدا و سیمای مرکز همدان با حضور مدیران ادارات و سازمان های در ارتباط با مدیریت بحران شد که از این طریق بتوانند توصیه ها و نکات مختلف مقابله با مباحث موجود در فصل سرما را به شهروندان ارائه کنند.