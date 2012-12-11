انتقال مهاجم پرسپولیس به فولاد منتفی شد/ دو برزیلی و یک استرالیایی در راه فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اعلام شد غلامرضا رضایی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در لیست مازاد این تیم قرار دارد، باشگاه فولاد برای به خدمت گرفتن این بازیکن دست به کار شد و به او پیشنهاد داد نیم فصل دوم به فولاد برود. با این حال مذاکره فولاد و رضایی به خاطر تغییر کادر فنی پرسپولیس نیمه تمام ماند چرا که به نظر میرسد با رفتن مانوئل ژوزه، رضایی در پرسپولیس ماندنی باشد.
حسین ابن قاسم سرپرست فولاد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما غلامرضا رضایی را میخواستیم ولی شنیدیم با رفتن ژوزه این بازیکن دیگر در لیست مازاد پرسپولیس نیست و در این تیم میماند.
وی درباره احتمال جذب بازیکنان خارجی هم تاکید کرد: قرار است دو بازیکن از برزیل و یک بازیکن از استرالیا در تمرینات شرکت کنند ولی هنوز زمان حضورشان در ایران قطعی نیست. البته ما احمد جمشیدیان مهاجم سپاهان را هم میخواستیم که هنوز این باشگاه به درخواست ما پاسخی نداده است.
ابن قاسم در خصوص آرش افشین هم گفت: آرش امروز سه شنبه به تهران میآید تا بامداد فردا چهارشنبه همراه یکی از اعضای باشگاه راهی فرانسه شود.
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