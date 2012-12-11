به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا تصریح کرد: افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ نهاده های تولید عواملی هستند که منجر به منطقی شدن قیمت خودرو می شود.



وی خاطر نشان کرد: میزان تولید سال جاری در مجموع کمتر از سال گذشته خواهد بود اما سیاست خودروسازان این است که در 4 ماهه پایانی سال میزان تولیدات خود را به اندازه مدت مشابه سال گذشته شان برسانند.



صالحی نیا گفت: در مدت 7 ماهه نخست سال جاری حدود 40 درصد کاهش تولید داشتیم اما در تلاشیم تا کاهش تولیدات در سال جاری به حداقل برسد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص ایجاد انگیزه برای افزایش تولیدات خودروسازان افزود: هر چند از نظر خودروسازان قیمت فعلی خودرو به میزانی نیست که برای آنها باعث انگیزه کند تا تولیداتشان را افزایش دهند اما امیدواریم تا نظرات و راه کارهای دستگاههای سیاستگذار و متولی به این کار کمک کند.



براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، صالحی نیا در پایان در خصوص عوامل تاثیر گذار بر قیمت خودرو اظهار کرد:‌عدم تامین نقدینگی و افزایش نهاده های مترتب بر تولید مشکلاتی را بر این حوزه تحمیل کرده بود که با تمهیداتی که تاکنون اندیشیده شده نه به صورت کامل اما تا حدودی اثر بخش بوده است.

